Prima e Seconda Categoria. Giornata senza squilli. Montagna, stop inatteso

La dodicesima giornata di Prima e Seconda Categoria è andata in archivio. Turno agrodolce per la Prima, perlomeno nel girone A: una rete di Carfagna ha consentito al Giovani Via Nova di strappare un punto sul campo dell’Atletico Lucca, alla luce dell’1-1 finale. Il Cqs Pistoia è caduto nella tana del Romagnano (2-0) mentre il Pescia ha ceduto le armi in casa al Porcari (1-2). Una tripletta di Santini non è invece bastata al Chiazzano per prevalere sul Corsanico, considerando il 3-3 conclusivo. Passando al girone C, al Quarrata di mister Francesco Fabbri non è riuscito l’aggancio alla zona playoff: Paolini ha segnato, ma l’incontro esterno con la Sancascianese si è concluso sull’1-1. Giornata da dimenticare per gli Amici Miei, considerando che il Cerbaia è riuscito a passare ad Agliana vincendo per 1-0.

Scendendo in Seconda Categoria, la Montagna Pistoiese ha comunque mantenuto la vetta del girone E a quota 23 punti, nonostante l’1-1 maturato a Gavinana con il San Nicolò (Ciacci da un lato, Baroni dall’altro). Il club di San Marcello deve però dividere il trono con il Montemurlo Jolly, tornato in auge dopo aver regolato 3-1 l’Atletico Casini Spedalino (vanificando la marcatura di Chakyry). Ad un solo punto dal vertice c’è ancora il Cintolese, a dispetto della sconfitta esterna maturata a sorpresa a Prato contro la Galcianese, con i padroni di casa impostisi 1-0. Battuta d’arresto difficilmente prevedibile anche per la Virtus Montale, battuta con il medesimo punteggio dal Montalbano Cecina (trascinato da De Lucia). Tutto da rifare per il Pistoia Nord: Vezzosi ha segnato, ma il Chiesanuova ha violato il terreno di gioco degli uomini di coach Celadon tornando a casa con un 2-1 incoraggiante. Risalgono invece le quotazioni del Borgo a Buggiano: l’1-0 casalingo sull’Olimpia Quarrata (Vaiani) vale l’uscita dalla zona playout. Il Montale Pol.90 Antares sarà infine chiamato a riscattarsi dopo la caduta interna con La Querce (0-1) mentre il San Felice è stato battuto 2-1 dal Prato Nord.

In attesa del prossimo turno di campionato, c’è la Coppa Toscana a tenere banco: due le formazioni pistoiesi che scenderanno in campo oggi. Per quel che riguarda la coppa di Prima Categoria, la rincorsa ai quarti del Tempio Chiazzano inizierà alle 20,30: gli uomini di coach Panati saranno di scena in trasferta contro il Città di Capannori. E alle 20,45 toccherà alla Virtus Montale, per quel che riguarda la coppa di Seconda Categoria: il gruppo di Alessandro Nencini sarà di scena a Prato contro il Prato Sport e parte sulla carta con i favori del pronostico, anche se di scontato non c’è davvero nulla.