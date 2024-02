Prima e seconda categoria. Derby-salvezza tra Cqs e Tempio Chiazzano

La ventunesima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria prenderà il via alle 15 di domani. E per le formazioni di Pistoia e provincia l’obiettivo non può non essere quello di dare il 110%. Soprattutto per quel che concerne il girone A di Prima Categoria: CQS Pistoia – Tempio Chiazzano è uno scontro-salvezza che vede i padroni di casa partire con i favori del pronostico, mentre il Giovani Via Nova cerca la zampata per uscire dalla zona playout battendo il Città di Capannori. Partita complicata per il Pescia, che riceverà un Atletico Lucca intenzionato ad avvicinarsi alle primissime posizioni. Passando invece al girone C, il Quarrata deve assolutamente prevalere sul Banti Barberino: gli uomini di Francesco Fabbri sono sesti a nove lunghezze di distanza dalla vetta e non possono permettersi di compiere altri passi falsi, se vogliono sognare ancora il ritorno in Promozione. Gli Amici Miei stanno invece lottando per tirarsi fuori dalle sabbie mobili e in quest’ottica puntano ad un risultato positivo anche nella tana del coriaceo Gambassi. Scendendo in Seconda Categoria, la Montagna Pistoiese ha la possibilità di consolidare ulteriormente la leadership nel girone E per due motivi. Innanzitutto perché i ragazzi di Zinanni riceveranno il Borgo a Buggiano e sono indubbiamente i favoriti. E poi perché Atletico Casini Spedalino e Virtus Montale, le inseguitrici più prossime, si sfideranno in un scontro diretto che in caso di pareggio avvantaggerebbe la Montagna. Il Cintolese cerca gloria a Prato in casa de La Querce, mentre gli aglianesi del San Niccolò sono desiderosi di rilanciarsi un San Felice che sembra in crescita. Confronto ostico quello che opporrà l’Olimpia Quarrata al Prato Nord. Il programma prevede infine Pistoia Nord – Galcianese, Chiesanuova – Montalbano Cecina e Montemurlo Jolly – Montale Pol.90 Antares.

Giovanni Fiorentino