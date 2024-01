La diciassettesima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria è andata in archivio, non senza sorprese. E per le formazioni di Pistoia e provincia è tempo di tirare le somme. Il piatto piange soprattutto nel girone A di Prima Categorie, dove solo il CQS Pistoia può vedere il bicchiere mezzo pieno dopo il pari senza rete nella tana dell’Academy Porcari. Il Giovani Via Nova è caduto in trasferta in casa del Corsagna, con i locali impostisi 2-0. Lo stesso punteggio con cui la Folgor Marlia ha battuto il Tempio Chiazzano, mentre le reti di Mercugliano e Di Salvatore non sono bastate al Pescia: il Serricciolo ha vinto 3-2. Passando al girone C, si è fermato anche il Quarrata: lo Jolo ha sfruttato il fattore-campo vincendo 2-0, ma gli uomini di mister Fabbri sono comunque quinti a quattro punti di distanza dal vertice. Giuntoli è andato in rete nell’1-1 casalingo registrato dagli Amici Miei con il C.F. 2001, ma i ragazzi di Alessio Giugni necessitano ancora di un colpo di coda per uscire dalla zona playout. Colpo di scena in Secondo Categoria, dove la Montagna Pistoiese è caduta fra le mura amiche: una doppietta di Nesi ed un gol di Nardi hanno permesso alla Virtus Montale di espugnare Gavinana, andando oltre l’acuto di Petrolini alla luce del 3-1 finale. Ma la banda Zinanni è comunque riuscita a conservare il primato, perché l’Atletico Casini Spedalino non è riuscito ad approfittare di questo scivolone: la formazione di coach Marchiseppe ha pareggiato in casa con il Prato Nord (con un 3-3 pirotecnico griffato da Ciaccio e da un bis di Chakyry). Si rimette in carreggiata anche il Cintolese, dopo un periodo-no: Testa ha trascinato i suoi nel 3-2 esterno sul Pistoia Nord. In ribasso invece le quotazioni del San Niccolò, battuto a sorpresa davanti al proprio pubblico: a dispetto dell’assolo di Rinaldini, La Querce ha trionfato per 2-1. Nannini ha propiziato l’1-0 dell’Olimpia Quarrata a Prato contro il Chiesanuova, mentre Lera (due volte) Anzuini e Ricci hanno certificato il 4-3 del Borgo a Buggiano sulla Galcianese. In chiusura, il Montalbano Cecina ha violato il Barni in virtù del 2-1 sul Montale Pol.90 Antares e il San Felice ha strappato un punto prezioso nella tana del Montemurlo Jolly.

Giovanni Fiorentino