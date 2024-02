La ventesima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria si è conclusa ieri. E per le formazioni di Pistoia e provincia, è tempo di tracciare un bilancio. Partendo dal girone A di Prima Categoria, dove quasi tutte le pistoiesi e valdinievoline erano chiamate a riscattarsi. Ci è riuscito soltanto il Cqs Pistoia: Cerretini e Niccolai hanno propiziato il 2-1 esterno sul Serricciolo, che vale l’uscita momentanea dalle sabbie mobili. Di Biase da un lato e Compagnone dall’altro hanno invece griffato l’1-1 finale tra Tempio Chiazzano e Giovani Via Nova. Tutto da rifare per il Pescia: il Romagnano ha vinto 3-0. Situazione dai due volti quella del girone C: gli Amici Miei festeggiano il 3-1 sull’Albacarraia in virtù delle marcature di Benedetto, Pugliese e Vannucci. E anche se i ragazzi di coach Giugni non sono ancora fuori dalla zona playout, questo successo fa ben sperare e fa sì che il traguardo disti attualmente solo due punti. Passo falso invece per il Quarrata, che non è riuscito a vincere sul terreno di gioco dell’Isolotto fanalino di coda del raggruppamento: una doppietta di Paolini non è bastata per andare oltre il due a due finale.

Scendendo in Seconda Categoria, prosegue la lotta per il vertice nel girone E: comanda ancora la Montagna Pistoiese, grazie al 2-0 esterno contro il Montale Pol.90 Antares firmato da Shtjefni e Hoxha. C’è però l’Atletico Casini Spedalino che segue ad un solo punto di distanza: Brunetti segna, San Felice battuto 1-0. E occhio alla Virtus Montale, sempre più terza dopo il 5-2 su La Querce. Risalgono le quotazioni del Cintolese, dopo il 2-1 sull’Olimpia Quarrata: Paganelli e Vitelli neutralizzano lo squillo di Caselli. Stesso risultato, infine, con cui il San Niccolò ha battuto il Montalbano Cecina fuori casa e il Pistoia Nord ha regolato il Borgo a Buggiano.

Giovanni Fiorentino