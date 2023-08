Preso Gabbianelli Aglianese: Calcio Inarrestabile

Gianmarco Gabbianelli è l’ennesimo pezzo da novanta del mercato dell’Aglianese, che aggiunge un’altra tessera di qualità al mosaico composto dalla coppia Salvadori-Traini, i due dirigenti che lavorano alacremente alla campagna acquisti neroverde. Gabbianelli è un trequartista mancino che ha bisogno di poche presentazioni, essendo stato uno dei protagonisti fondamentali della promozione del Rimini in C2 nel campionato 202122.

I tifosi dell’Aglianese lo ricorderanno in una prestazione eccellente nel 3 a 1 con cui il Rimini vinse al "Bellucci" e che vide Gabbianelli smazzare assist per i suoi compagni. Nato a Fano nel 1994, cresciuto nelle giovanili del Rimini e poi passato a quelle dell’Inter, Gabbianelli è un numero dieci che si è distinto per qualità tecnica in serie C e in serie D.

Intanto, sempre nel reparto offensivo, è arrivato anche un giovanissimo, Giovanni D’Amico, classe 2005, che l’anno scorso ha giocato nel campionato della serie C belga nelle file dell’Olympic Charleroi. Agrigentino di nascita D’Amico è cresciuto calcisticamente in Belgio nei settori giovanili di tre diverse società: Fc Ligny, Sporting Charleroi e Olympic Charleroi.

I due nuovi acquisti si sono uniti al resto della rosa nel ritiro di Riolunato dove si sta costruendo la nuova Aglianese del presidente Fabio Fossati.

I tanti nuovi acquisti sono affidati all’allenatore Iva Maraia, che a questo punto vede a poco a poco formarsi l’organico neroverde che affronterà il campionato di serie D. La società non ha nascosto le proprie ambizioni e la campagna acquisti è stata finora all’altezza delle intenzioni della dirigenza.

Ecco gli acquisti effettuati finora: i portieri Giacomo Ferretti e Lorenzo Vilardi, i difensori Simone Iacoponi, Niccolò Pupeschi e Giuseppe Agostinone, i giovani terzini Edoardo D’Ancona del 2005 e Rajan Maloku del 2004, l’esterno destro a tutta fascia Niccolò Marcellusi, i centrocampiti Roberto Marino, Giovanni D’Amico e Lorenzo Ranelli, gli attaccanti Riccardo Bocalon, Gianmarco Gabbianelli, oltre ai giovani Ardit Lika, Diego Di Fiandra e Giovanni D’Amico.

Giacomo Bini