Porcari vola alto con Luchetti Il tecnico pistoiese in evidenza

Buona la prima. La prima stagione da allenatore capo del McDonald’s Porcari è stata positiva per il pistoiese Marzio Luchetti. Conosciuto in città per il negozio di fiori che gestisce, Luchetti, ex pallavolista dei Vigili del fuoco Mazzoni e da anni tecnico di volley, ha conquistato il secondo posto nella classifica, con 55 punti, del girone B del campionato di serie D. È arrivato alle spalle di Bottegone, la "matricola terribile" guidata da un altro cuore-Mazzoni, il campano Michele Barbiero. Poi, nulla ha potuto ai playoff contro Viareggio. "Vorrei ringraziare tutti per questa magnifica esperienza e l’importantissimo traguardo raggiunto: i playoff. In primis, la dirigenza col presidente Roy Tocchini e sua moglie Eleonora, che mi hanno messo alla guida della famosa Ferrari (Tocchini dixit). Il neopatentato ha portato benino la macchina. Grazie alla mia seconda Irene Vichi e agli allenatori dello staff, con Maurizio Misale e tutti gli altri. Grazie alle giocatrici Carolina Tocchini, Sarah Agostini, Isabella Piacentini, Elisa Carmignani, Arianna Doveri, Carolina Abruzzese, Caterina Bianchi, Alessia Del Tozzotto, Vanessa Pollacchi, Cecilia Bianchi, Matilde Stefani, Anna Manzani, Alice Andreucci, Martina Nuti, Asia Degl’Innocenti, Valentina Meacci e Alice Mantovani. E grazie alla mia città: Pistoia".