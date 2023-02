Ponte col Camaiore alla ricerca del riscatto

Il Ponte Buggianese va in campo oggi pomeriggio al "Pertini", per affrontare il Camaiore. La gara in programma alle 14,30, mette in palio tre punti importantissimi per la formazione bianco-rossa, che vuole centrare al più presto una salvezza matematica, davvero meritata per quanto fatto vedere finora dalla compagine pontigiana. In caso di vittoria, i ragazzi di Gutili rimarrebbero nella parte sinistra della classifica , e sarebbero anche molto più vicini a quel quinto posto, che potrebbe regalare l’accesso ai Play-Off a fine stagione. "Quella in programma oggi pomeriggio, è una partita che, secondo me, dobbiamo vincere - ha detto il dirigente bianco-osso Gianni Sensi, -E’ infatti una gara fondamentale, ed arriva dopo una sconfitta pesante, subita sette giorni fa in casa del Cenaia".

Simone Lo Iacono