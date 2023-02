Ponte cede di misura al Tuttocuoio

TUTTOCUOIO

1

PONTE BUGGIANESE

0

TUTTOCUOIO (4-4-2) Lampignano; Severi Puleo Pazzaglia Casanova; Chiti Fino Sarti Mancini; Massaro Ianas. A disposizione: Martini, Novi, Fiscella, Ercoli, Gargiulo, Dascoli, Sabia, Turini, Azzoli. All: Tavano.

PONTE BUGGIANESE (3-5-2) Citti L; Seghi Chelini Martinelli; Palese Pievani Zocco Gianotti Granucci; Nardi Belluomini. A disposizione: Grasso, Perillo, Citti R, Conforti, Simi, Capetta, Mancino, Saquella, Stobbia. All: Gutili.

Arbitro: Curcio di Siena

Marcatore: 73’ Fiscella

Il Ponte Buggianese torna dalla gara in trasferta giocata in casa della Tuttocuoio con una sconfitta di misura. Decide il match la rete di Fiscella. Il brutto tempo che sferza l’intera Toscana non risparmia nemmeno il "Leporaia" di Ponte a Egola. Freddo, acqua e vento sono i veri protagonisti di una gara importantissima per i destini delle due squadre. Il Tuttocuoio deve vincere in tutti i modi per salvarsi direttamente, senza passare dalle forche caudine dei play-out. Il Ponte Buggianese invece è molto più rilassato la questo punto di vista: i 33 punti fin qui conquistati permettono alla banda guidata da Gutili di giocare senza assilli, ma con la giusta voglia di vincere, per chiudere ogni discorso legato alla conquista della salvezza in anticipo.

In virtù di tutto ciò, la prima frazione di gioco non regala particolari emozioni agli spettatori. Sia la formazione allenata da Tavano, che quella guidata da Gutili, hanno un atteggiamento sornione in campo, quasi attendista. Forse ci mette qualcosa in più il Ponte, che sfiora il gol dell’1-0 con Belluomini e con Nardi. In entrambe le azioni è però bravo Lampignano, che con due belle parate evita ai suoi di andare sotto. Nella ripresa i due mister effettuano diversi cambi, per cercare di attizzare una gara che potrebbe tranquillamente spegnersi sullo 0-0. Il jolly lo cala Tavano, che mette dentro il giocatore che realizza il gol che decide il match. Fiscella infatti al 73’ realizza la rete dell’1-0 finale, spingendo di testa in rete la palla che gli arriva addosso sugli sviluppi di un corner. Il Ponte reagisce, e prova a costruire delle azioni per segnare la rete dell’1-1. Al 95’ potrebbe riuscirci Granucci, ma il suo tiro da posizione interessante termina alto. Alla fine del match festeggiano i giocatori di casa che, grazie a questi tre punti, continuano ancora a sperare di uscire fuori dalla zona play-out. Il Ponte invece torna a casa a mani vuote, e pensa già al prossimo match importante e delicato, in cui affronterà la capolista Perignano.

Simone Lo Iacono