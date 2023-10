Ponte Buggianese. Un punto pesante a Montespertoli

MONTESPERTOLI

1

PONTE BUGGIANESE

1

MONTESPERTOLI Onori; Corradi, Focardi (35’ st Leoncini), Trapassi, Calonaci, Pecci, Fiaschi, Anichini, Imbrenda (13’ st Mosti), Maltomini, Marcacci (13’ st Mihilli). A disp. Biotti, Conti, Marconi, Busce’, Cremonini, Lotti. All. Sarti.

PONTE BUGGIANESE Rizzato; Palmese, Martinelli, Zocco, Belluomini, Chelini (21’ st Passaretta), Pievani, Giannini, Granucci, Nardi, Birindelli (26’ st Gargani). A disp. Belli, Seghi, Innocenti, Ferrari, Sabia, Zani, Chiti. All. Gutili.

ARBITRO Gargano di Bologna.

MARCATORI Granucci all’11, Maltomini al 27’ pt.

CALCIO

Il Ponte Buggianese torna a casa dalla gara giocata sul campo del Montespertoli con un buon punto. Al "Molino del Ponte" finisce infatti 1-1, grazie ai gol siglati nella prima frazione di gioco da Granucci e Maltomini. I bianco-rossi disputano un buon primo tempo. La squadra di Gutili è molto attenta dietro, concedendo solo dei calci piazzati, e prova a sviluppare delle interessanti trame di gioco con Nardi e Martinelli, molto attivo sulla fascia sinistra. Da uno dei suo cross parte la palla giusta, che Granucci appoggia di testa alle spalle di Onori, portando così i bianco-rossi in vantaggio. Nardi con una sassata dai venti metri potrebbe raddoppiare, ma trova un Onori pronto a deviare il suo tiro insidiosissimo. Un errore commesso sugli sviluppi di una rimessa laterale del Montespertoli, battuta da Fiaschi, porta Maltomini a segnare il gol del pari dei locali. Nella ripresa la formazione pontigiana entra in campo un po’ più contratta. I ragazzi guidati da Gutili inoltre perdono anche Chelini, che esce per infortunio. Di contro il Montespertoli si rende pericoloso solo con dei calci di punizione, ma Rizzato è attentissimo. Anche Nardi tenta di far saltare il banco, con una bella azione personale conclusa con un tiro debole. Poco prima del triplice fischio è Pievani a tentare di girare un tiro-cross di Granucci, ma la difesa riesce a mettere una pezza.

Simone Lo Iacono