Ponte Buggianese. Tuttocuoio di forza. Martinelli non basta

Tuttocuoio

2

Ponte Buggianese

1

TUTTOCUOIO: Carcani, Sorbo, Puleo, Marcon, Rumorini (17’ st Centonze), Papi, Rossi (23’ st Princiotta), Severi (43’ st Fiscella), Massaro (38’ st Turini), Solari, Caggianese (23’ st Campagna). A disp. Iacoponi , Battaglia, Mustone, Ratti. All. Sena.

PONTE BUGGIANESE: Rizzato; Palmese, Belluomini (35’ st Chiti), Zocco (20’ st Zani), Kapidani (1’ st Ferrari), Martinelli, Giannini, Birindelli (39’ st Seghi), Granucci, Nardi, Pievani (1’ st Sali). A disp. Santalucia, Passaretta. All. Gutili.

Arbitro: Burgassi di Firenze.

Marcatori: 7’ Caggianese, 19’ st Massaro, 32’ st Martinelli.

Note: espulso all’11’ Marcon (T) per gioco pericoloso.

Il Tuttocuoio batte per 2-1 un Ponte Buggianese un po’ troppo confuso e poco combattivo. Alla Leporaia i bianco-rossi iniziano male il match. Al 7’ passano avanti i locali: assist di Rossi a Caggianese ed è 1-0. Quattro minuti dopo Marcon perde palla a centrocampo, e cerca di rimediare, tirando però un calcione maldestro e pericoloso a Birindelli: Burgassi di Firenze è deciso, e da’ il rosso diretto al centrocampista del Tuttocuoio. Nonostante la superiorità numerica, il Ponte crea davvero poco. Nella ripresa il Tuttocuoio è bravo a difendersi e a ripartire in contro-piede. Al 64’ i padroni di casa raddoppiano: Papi recupera palla a centrocampo, e serve Massaro, che si invola verso la porta difesa da Rizzato ed appoggia in rete la sfera. Gutili disperatamente mette dentro anche Zani, che al 77’ propizia la rete biancorossa: dopo un tiro scagliato da fuori area da Nardi e deviato in qualche modo da Carcani, è il giovane attaccante del Ponte a prendere la palla e a darla a Martinelli, che realizza il 2-1. Inizia un timido forcing degli ospiti che non porta però a nulla.

Simone Lo Iacono