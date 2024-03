"Ponte Buggianese tiene testa alla Cuoiopelli: finisce in parità"

Cuoiopelli

0

Ponte Buggianese

0

CUOIOPELLI: Pulidori, Passerotti, Bagnoli, Viola, Nardo (37’ st Regoli), Lucaccini, Benericetti 41’ st Goh), Costanzo, Fantini, Pepa (18’ st Sgherri), Bianchi. A disp. Brogi, Goretti, Cavallini, Innocenti, Guerrucci, Razzauti. All. Falivena.

PONTE BUGGIANESE: Rizzato, Palmese, Ferrari (32’ st Pievani), Zocco, Belluomini, Chelini, Giannini, Birindelli (29’ st Seghi), Granucci, Nardi, Martinelli. A disp. Santalucia, Kapidani, Passaretta, Chiti, Sali, Zani. All. Gutili.

Arbitro: Aureliano di Rossano Calabro.

Il Ponte Buggianese conquista un punto preziosissimo sul campo della Cuoiopelli.

Inizio di partita complicato per la formazione di Gutili, salvata in tre occasioni dalle parate di Rizzato su Benericetti e Pepa. La reazione del ponte arriva con Martinelli che sfrutta un disimpegno di Pulidori, ma da posizione defilata non centra la porta. Nella ripresa si registrano meno emozioni. È il Ponte che prova a gestire l’andatura del match, senza però riuscire a costruire un’azione pericolosa. La Cuoiopelli arretra il proprio baricentro, ma quando riparte fa sempre paura alla squadra allenata da Gutili. Nel finale i padroni di casa provano a sbloccare il risultato con qualche palla in attiva, ma la difesa del Ponte è attenta.

Simone Lo Iacono