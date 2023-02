"Pochi errori e tanta passione È stata tra le partite più belle"

La Pistoiese che travolge il Carpi fa felice Luigi Consonni. L’allenatore ha il sorriso dei giorni migliori: la sua avventura in arancione è un crescendo rossiniano. In sala stampa, il tecnico è deciso. "È stata una delle migliori partite da quando sono alla guida della squadra. Abbiamo sbagliato poco o niente (sul loro gol, ma avendo una reazione importante)". Il Carpi sin qui non aveva balbettato con le "grandi" del girone, ma con questa Pistoiese è parso piccolo piccolo. Merito soprattutto della superba prestazione orange. Tra i protagonisti, Dino Mehic, autore di una pregevole doppietta. "Dino è un 2003 che ha qualità significative: quando riuscirà ad abbinarle a una carica agonistica maggiore, potrà aspirare a ben altra categoria, sicuramente più dell’attuale serie D. È un giocatore importante per noi, ma gli ho anche fatto notare che ci sono dei 2003 che giocano in serie A. Il suo sarà un percorso di maturazione più lungo e gli ha giovato l’aver tirato il fiato di recente". Nella giornata del poker di reti, Consonni parla volentieri dei singoli. "Ho tenuto fuori Ennasry perché mi serviva un po’ più di fisicità davanti. La posizione di Andreoli ha creato difficoltà agli emiliani. Sighinolfi ha fornito una prova matura: anch’egli quando capirà le sue potenzialità… I due difensori centrali che stanno giocando in questo momento, prima che arrivassi io non giocavano: Davì era schierato in mezzo al campo, Viscomi non partiva titolare". Della serie "fischieranno le orecchie al precedente trainer, Emmanuel Cascione". Su Viscomi prosegue. "È cresciuta la sua autostima, è un leader, riesce a trasmettere quella serenità che serve in gruppo così giovane. Tra l’altro oggi (ieri per chi legge, ndr) ha stretto i denti e alla fine della gara gli ho fatto i complimenti". Un’ultima battuta sul manto erboso del ’Melani’. "Stiamo cercando di riprenderlo per i playoff… verrà riseminato, dobbiamo fare qualcosa".

Gianluca Barni