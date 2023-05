Poche chance per la Pistoiese in C Il regolamento esclude il ripescaggio

La mancata vittoria del campionato chiude alla Pistoiese quasi tutte le porte per poter disputare il campionato di serie C, a dispetto delle dichiarazioni possibilistiche rilasciate dal direttore sportivo Gianni Rosati. Gli arancioni, infatti, giocheranno i play off che garantiscono un posto alle squadre nella classifica per un eventuale ripescaggio, ma la Pistoiese essendo già stata ripescata nel 2021 non potrà usufruire di questa formala visto che da questo punto di vista il regolamento parla chiaro: "Le società ripescate nelle ultime cinque stagioni sportive in qualsiasi Campionato professionistico saranno computate ai fini della redazione della classifica finale, ma saranno in ogni caso escluse dalla possibilità di colmare vacanze di organico". In buona sostanza la Pistoiese fino al 2026 non potrà contare sul ripescaggio. Discorso chiuso anche per quanto riguarda una eventuale riammissione che è prerogativa solo delle squadre retrocesse dalla serie C nell’annata in corso. L’unica possibilità per gli arancioni di disputare il campionato di serie C riguarda una possibile sostituzione. In questo caso il regolamento stabilisce "I criteri per la formulazione della graduatoria ai fini delle sostituzioni prevista all’art. 49, lett. c) comma 1 delle NOIF, che avverrà nel seguente modo: squadra classificatasi al secondo posto nel girone della società promossa al Campionato di Serie C rinunciataria o non ammessa". In questo caso sarebbe la Giana a dover rinunciare, ma in tal senso non ci sarebbero sentori.

Intanto, come dicevamo, la Pistoiese dovrà disputare i play off che si giocheranno in due turni: nel primo gli arancioni partendo da secondi in classifica sfideranno al Melani la quinta che attualmente è il Ravenna (56 punti) ma con una giornata da giocare tutto è ancora da decidere visto che in ballo ci sono anche il Forlì quarto con 57 punti e il Real Forte Querceta e il Corticella che di punti ne hanno 54 e possono ancora sperare di avanzare in classifica. Nella prima sfida in caso di parità verrebbero disputati i tempi supplementare e se anche in questo caso dovessero finire ancora in pareggio sarebbe la Pistoiese a passare il turno. Nel secondo round la Pistoiese affronterebbe, sempre al Melani, la vincente tra la sfida tra terza e quarta classificata che al memento si giocherebbe tra il Carpi e il Forlì sempre tenendo conto di quanto detto prima ovvero che il quarto e quinto posto sono ancora in ballo. Vale anche in questo caso la formula di prima ovvero in caso di pareggio alla fine dei tempi regolamentari e dei tempi supplementari sarebbe la Pistoiese a passare il turno. Al termine le squadre che hanno vinto i play off nei nove gironi di serie D verranno inserite in una graduatoria in cui si terrà conto della migliore media punti ottenuta in campionato e da qui le squadre che avranno diritto potranno essere ripescate in serie C.

Maurizio Innocenti