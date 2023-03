Pistoiese, vittoria pesante e sorpasso in vetta

FANFULLA

0

PISTOIESE

2

FANFULLA (3-5-2): Cizza; Cabri (32’st Souto), Bignami, Bettoni; Caradonna, Confalonieri (18’st Donnemma), Rosa (1’st Lusha), Agnelli, Magnaldi (18’st Bernardini); Siani, De Angelis. A disposizione: Colnaghi, Tiziano, Odalo, Pavesi, Napoli. Allenatore: Maspero.

PISTOIESE (4-3-1-2): Valentini; Vassallo (37’st Biagioni), Davì, Viscomi, Arcuri (45’st Basani); Caponi, Mehic, Andreoli (37’st Barbuti); Florentine; Macrì (24’st Di Biase), Barzotti. A disposizione: Urbietis, Boccardi, Martic, Evangelista, Sighinolfi. Allenatore: Consonni.

Marcatori: Mehic (22’pt); Florentine (15’st) Arbitro: Striamo di Salerno.

E’ sorpasso. La Pistoiese batte il Fanfulla mentre la Giana Erminio cada in casa della Sammaurese e adesso la classifica vede gli arancioni al primo posto con un punto di vantaggio: non si poteva arrivare alla sosta in modo migliore. La squadra di Consonni ha completato la rimonta ribaltando completamente la classifica e le sorti del campionato e lo ha fatto alla sua maniera ovvero andandosi a prendere la settima vittoria consecutiva. Pronti via e la Pistoiese prende in mano la partita schiacciando il Fanfulla nella propria metà campo. Gli arancioni, nonostante una netta superiorità di gioco, non riescono a trovare la chiave giusta per sfondare la difesa avversaria. L’occasione arriva al 22’ quando Arcuri dalla sinistra trova il varco giusto per mettere un pallone preciso in area che trova Mehic tutto solo appostato dentro l’area e per il centrocampista arancione diventa un gioco da ragazzi appoggiare il pallone in rete.

La partita si sblocca è nel giro di un minuto la Pistoiese confeziona altre due occasioni da gol che Macrì spreca in maniera clamorosa, prima fallendo un facile pallonetto a due passi dalla porta poi non trovando l’impatto con il pallone in piena area di rigore su un preciso cross di Barzotti. Pistoiese padrona del campo e Fanfulla che si limita a recitare il ruolo di spettatore non pagante. Diciamo che la squadra di Maspero si fa viva al 43’ con De Angelis che con un turo in diagonale sfiora il palo alla destra di Valentini. La ripresa inizia sempre nel segno della Pistoiese che dopo 15 minuti trova il raddoppio. Rinvio sbagliato di Cizza, pallone che finisce sui piedi di Florentine che, con la porta sguarnita, da fuori area calibra un pallonetto perfetto e realizza. Un raddoppio che di fatto mette il risultato in cassaforte visto che il Fanfulla fa poco o niente per rendersi pericoloso. La Pistoiese gioca sul velluto e non fa altro che controllare la partita in tutta scioltezza aspettando la fine della partita il fischio finale. Al fischio finale esplode la gioia degli arancioni che festeggiano in mezzo al campo e poi con una corsa liberatoria verso lo spicchio di stadio dove si trovano i tifosi orange.

Maurizio Innocenti