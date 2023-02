Pistoiese, un successo di gruppo "Obiettivo promozione, avanti"

Una serata speciale per il capitano arancione Andrea Caponi che nel giorno del suo compleanno si è regalato la vittoria nel derby contro il Prato. Sicuramente un bel modo per festeggiare e il capitano a fine partita si è lasciato andare insieme ai compagni andando ad esultare insieme ai tifosi che erano fuori dallo stadio. "I ragazzi mi avevano detto che mi avrebbero fatto un bel regalo – dice Caponi - e hanno mantenuto la promessa. Tutta la squadra ha fatto una prova superlativa, da parte mia e degli altri anziani è giusto prendersi delle responsabilità, ma penso anche che i ragazzi debbano avere il carattere di mettersi in mostra e di farsi valere. Anche i più giovani hanno dimostrato di avere grande qualità e cuore. Volevamo dare risposta a noi stessi dopo il ko di Forte e alla città che ci teneva moltissimo e che ci è stata vicino aspettandoci fuori dallo stadio Crediamo ancora nell’obiettivo promozione e lo abbiamo dimostrato". La squadra lo ha dimostrato eccome con una prova di grande cuore, ma anche di grande qualità come dimostrano i due gol segnati. Sì perché la vittoria della Pistoiese non è stata solo voglia e sacrificio, ma anche gioco, tattica e talento. La Pistoiese soprattutto nel primo tempo ha comandato la partita facendo sfuriare il Prato nei primi minuti e poi piazzando un uno-due micidiale che ha deciso la gara.

"Questa vittoria ha tanti significati – afferma Matteo Barzotti - Innanzitutto perché arriva dopo alcune partite non brillanti. Abbiamo dimostrato che siamo ancora in corsa, ora la classifica si è accorciata e c’è tantissimo entusiasmo, sia nello spogliatoio che fuori, coi tifosi che dobbiamo ringraziare di cuore. Rincorrere gli avversari, ripiegare e lottare tutti insieme, è questo ciò che abbiamo fatto stasera e che dovremo fare da qui al termine del campionato". Una vittoria che porta gli arancioni a meno 6 dalla Giana Erminio e quando mancano dodici partite alla fine del campionato tutto può ancora succedere. La rincorsa della Pistoiese prosegue, la squadra ci crede come ha sempre fatto e dimostrato e se magari la dea bendata ogni tanto volgesse uno sguardo anche da queste parti, magari la strada potrebbe essere meno in salita.

Maurizio Innocenti