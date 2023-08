Pistoiese, Test Finale a Calcio: Ultimo Test Prima dell'Inizio

La Pistoiese oggi lascerà il ritiro di Marcellano per far ritorno in città e continuare la preparazione in vista dell’inizio del campionato, che è stato posticipato al 10 settembre così come la prima gara di Coppa Italia che andrà in scena il 3 settembre. Il ritiro in terra umbra si chiude con un bilancio positivo per gli arancioni, non solo per le tre vittorie in altrettante amichevoli (rispettivamente contro Orvietana, Olympia Thyrus e Atletico BMG) ma anche per il lavoro atletico e tecnico che ha dato buone indicazioni. Prima di lasciare Marcellano la Pistoiese disputerà questa mattina alle 10.30 un ultimo test amichevole contro l’Angelana, formazione di Eccellenza. Dopo questa serie di test, o allenamenti congiunti, la prima "vera" amichevole gli arancioni la giocheranno domenica 20 agosto alle 20 allo stadio Barni di Montale contro l’ASD Belvedere, società grossetana di Promozione. Per i tifosi arancioni si tratta della prima vera occasione di vedere all’opera la nuova squadra e per far sentire il proprio supporto che, come sempre, non mancherà.

Un appuntamento da non perdere quello di domenica perché la curiosità di conoscere i nuovi giocatori e soprattutto di vedere come sarà la Pistoiese targata 202324 è forte. Nei tifosi il rammarico per il finale dello scorso anno è ancora molto grande e la voglia di vedere una Pistoiese pronta di nuovo a recitare il ruolo di protagonista, anzi, di protagonista assoluta. Il gruppo si deve ancora formare e soprattutto conoscere, deve entrare negli schemi voluti dal tecnico Consonni, deve trovare una propria fisionomia ed alla fine lo spostamento di una settimana dell’inizio del campionato non è poi così un male.

Intanto è stato annunciato il tesseramento del terzino Mattia Di Mino, romano classe 2003. Cresciuto nelle giovanili del Latina, ha vestito le maglie del Chieti in serie D e del Latina in C (11 presenze e una rete). Nero su bianco anche con il greco Marios Chrysovergis, classe 2004, esterno sinistro di grande personalità, in ritiro con la squadra fin dal primo giorno.

Maurizio Innocenti