"Pistoiese, serve tempo Ma il gruppo è di valore"

Un passo indietro rispetto alle precedenti uscite, ma niente da temere: un’ulteriore tappa di avvicinamento all’amalgama di squadra e alla condizione ottimale. Il 2-0 al Belvedere ha lasciato sereno Luigi Consonni. Domenica prossima 27 agosto altro appuntamento ufficioso al "Melani": la Pistoiese ospiterà il Poggibonsi a partire dalle 19: un test sicuramente più probante rispetto a quello disputato con la compagine maremmana. "Contro i grossetani abbiamo provato molte situazioni di gioco: per alcune di queste, è necessario tempo e tanto allenamento. È normale che alcune giocate non siano riuscite come avremmo voluto: non scordiamoci che il gruppo si conosce da poco meno di un mese. È stata una partita qualitativamente inferiore rispetto a quelle giocate in Umbria e il merito va dato al Belvedere, che mi ha fatto veramente un’ottima impressione. E poi bisogna considerare quanto sia diverso giocare gare al ‘Melani’ rispetto a Marcellano, soprattutto per i più giovani, ai quali va dato tempo di crescere e sbagliare. Ho tra le mani un gruppo determinato e voglioso di lavorare e ne vado fiero".

Il tecnico arancione ha ben chiaro che cosa c’è da migliorare e pure ove il diesse Rosati dovrà intervenire. Non lo manda a dire. "I risultati della nostra squadra dipenderanno molto dalla crescita dei ragazzi più giovani. Se daremo loro i giusti stimoli e metodi di lavoro, sono sicuro che potranno fare molto bene e a beneficiarne sarà la formazione intera. La forma fisica non mi preoccupa: avevamo lavorato duramente i giorni precedenti e sotto questo profilo il calcio d’agosto va preso con le molle. Abbiamo provato diverse soluzioni, cambiando molti uomini e posizioni perché ho giocatori disposti al sacrificio e a cimentarsi in schemi nuovi. Inoltre, la rosa-giocatori deve essere completata: mancano tre pedine, ma la dirigenza si sta muovendo con precisione. Intanto abbiamo individuato un’alternativa a Marquez: presto ci saranno delle novità a riguardo". Tornando all’amichevole col Poggibonsi, la biglietteria sarà aperta il giorno gara dalle ore 17 sotto la Gradinata del "Melani".

Gianluca Barni