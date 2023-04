Pistoiese senza un big: Barzotti infortunato

Una Pistoiese che accusa alcune defezioni, quella che sta preparando la sfida di domenica contro la Sammaurese. Dall’infermeria arancione, infatti, non arrivano buone notizie. Barzotti è ancora alle prese con il problema muscolare che lo ha fermato domenica scorsa durante il match contro il Corticella. L’attaccante orange sta svolgendo un lavoro a parte ed è in forte dubbio per la partita di domenica. Fermi ai box sono pure Vassallo e Martin Gomez, entrambi per problemi legati a risentimenti muscolari. Diciamo che piove sul bagnato visto che la Pistoiese ha assolutamente bisogno di vincere per continuare a sperare e che per farlo avrebbe ovviamente necessità di avere tutti a disposizione ed al massimo della condizione fisica. La speranza che qualcuno possa recuperare, ma è piuttosto vana almeno per quanto riguarda Barzotti e questa è una brutta tegola per il tecnico Luigi Consonni, che rischia di perdere quella che si è rivelata una pedina fondamentale del suo scacchiere.

Lo staff medico è al lavoro per tentare l’impossibile e per fare di tutto per mettere il giocatore a disposizione di Consonni, ma è evidente che c’è anche l’esigenza di non forzare il recupero per non causare danni maggiori che porterebbero ad uno stop più lungo. Intanto al società, che spera nel pienone per spingere i propri alfieri alla vittoria, ha comunicato le modalità di acquisto dei biglietti per la gara di domenica 16 aprile (stadio Melani ore 15) contro la Sammaurese, acquistabili in tutti i punti vendita Etes d’Italia. Quelli presenti nella provincia di Pistoia sono il bar Corallo in via Dalmazia a Pistoia e la Tabaccheria Pieri in via Cividale a Montecatini Terme.

La società si è resa protagonista di una bella iniziativa che ha lo scopo di portare giovani tifosi allo stadio, una nuova linfa per il tifo arancione alla luce di un passaggio generazionale ed anche e soprattutto per far vivere la squadra e instaurare il senso di appartenenza tra i giovani pistoiesi. La Pistoiese ha infatti dato la possibilità ai giovani tifosi arancioni la di accedere alla Curva Nord a soli 5 euro. La promozione è rivolta a tutti i nati dal 01012004 compreso in poi (si ricorda che tale promozione è attiva solo presso lo store ufficiale della Pistoiese e al botteghino il giorno gara), per le ultime due giornate interne di campionato.

Maurizio Innocenti