Pistoiese, scelto Manoni. Oggi l’annuncio ufficiale

Quando le cose non vanno a pagare è sempre l’allenatore. E’ una storia vecchia come il mondo, nel calcio funziona così anche se non vuol dire che la ricetta funzioni, anzi. Dare tutta la colpa a Consonni se la Pistoiese non ha raccolto i frutti sperati sarebbe ingiusto e fuorviante. La Pistoiese è la squadra che forse ha creato il maggior numero di occasioni di tutto il girone ma è anche quella che ha sbagliato il maggior numero di gol. Compito di un allenatore è mettere la squadra nella condizione di poter segnare, fare gol è invece è compito dei giocatori. Se la squadra avesse realizzato, come avrebbe dovuto, i tanti gol sbagliati a quest’ora saremmo qui a parlare d’altro ma così non è stato ed a farne le spese, appunto, è stato l’allenatore, esonerato dopo il ko di Forlì. Forlì che evidentemente non porta bene agli allenatori della Pistoiese, visto che anche Emmanuel Cascione venne esonerato dopo la sconfitta subita con i forlivesi, proprio un anno esatto fa. La società oggi renderà noto chi sarà il successore di Consonni: tutte le strade portano a Manolo Manoni, 46enne marchigiano, che lo scorso anno si è fato notare in positivo sulla panchina della Sambenedettese. Non un profilo esperto ma emergente, come fu Consonni del resto. Ieri il tecnico ha viaggiato alla volta di Pistoia, in serata è andato in scena l’incontro con la dirigenza. Salvo ribaltoni di sorta, oggi dirigerà il primo allenamento in arancione.

Ovviamente nessuna conferma ufficiale sul tema: l’unica voce del club ad esprimersi, un po’ a sorpresa, è quella dell’amministratrice unica Matilda Jace. Volto finora piuttosto sconosciuto nell’ambiente, fatto salvo l’evento di presentazione della squadra: "La vita è fatta di scelte – si legge nel comunicato – ed il calcio è vita. Ribadisco che l’obiettivo primario non cambia: riportare la US Pistoiese 1921 nel professionismo. La proprietà e i tesserati coinvolti nel progetto sono perfettamente consapevoli del cammino carico di insidie. Il cambio di guida tecnica dopo la sconfitta di Forlì è stato necessario per l’inizio stagione al di sotto delle aspettative. Chi è andato via ha delle responsabilità, anche se non esclusive – ammette –. Chi resta ne avrà ancora di più e dovrà convivere con l’esigenza di primeggiare in una categoria transitoria. Il progetto a lunga scadenza va avanti. Accettiamo e custodiamo le critiche, che sono per noi fonte di crescita costante. Perseverare nella maldicenza, però, è sintomo di poca attitudine ad uscire da certe paludi putride e fangose – conclude all’attacco, con riferimenti dubbi –. Questa proprietà ha deciso di investire in un club che non rappresenta solo sé stesso, ma l’intero popolo orange. Forza Pistoiese".

albe-M.I.