Pistoiese: Salto e Tamasa Due pedine d’esperienza

La Pistoiese ha ufficializzato altri due nuovi acquisti. Si tratta del difensore argentino Damian Salto e del centrocampista romeno Andrei Tanasa. Salto, argentino classe 1992, nella passata stagione ha militato con la maglia del Chieti e in precedenza con quelle della Nocerina, Avetrana, Altamura e Casertana. Un giocatore esperto, con alle spalle un centinaio di partite in serie D. Tanasa, nato in Romania, classe 1990, è un centrocampista di grande fisicità ed esperienza. Una carriera notevole, tra cui Virtus Verona, Campodarsego, Caronnese e Rimini, per un totale di circa 300 partite in serie D condite da 22 reti. Il centrale di centrocampo è stato tra i protagonisti della promozione del Rimini con il quale ha giocato nella passata stagione in Lega Pro. Due acquisti che nell’idea della società dovrebbero portare esperienza e qualità alla rosa della squadra e due elementi importanti sui quali contare per costruire il progetto che dovrebbe portare la Pistoiese a vincere il campionato. I due nuovi arrivati sono già in ritiro a Marcellano con il resto del gruppo.

Intanto la squadra è pronta a scendere in campo per la seconda volta in un’amichevole contro l’ Olimpia Thyrus che si giocherà oggi alle 18 al campo sportivo "Bussotti" di Marcellano. Un altro impegno per la truppa di Consonni che servirà per continuare a testare la squadra e soprattutto ogni singolo giocatore oltre a servire da termometro per misurare la condizione generale. Oggi potrebbe essere l’occasione per vedere all’opera Facundo Marquez e Vincenzo Silvestro, oltre ai due giovani Samuele Diodato e Francesco Nardella. I giocatori hanno già qualche giorno di preparazione sulle gambe e il tecnico potrebbe decidere di dare loro qualche minuto giusto per iniziare a prendere confidenza con il campo e con il resto della squadra. Del resto le gare amichevoli servono proprio a questo, per testare la condizione dei giocatori e per provare i primi schemi di gioco. In questo tipo di partite un allenatore cerca soprattutto questo non di certo il risultato che nelle gare estive non ha nessun tipo di valore.

Maurizio Innocenti