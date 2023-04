Pistoiese, ora è tutto da rifare Giana firma il controsorpasso

I treni passano una volta sola. La Giana Erminio non sbaglia a Crema, imponendosi 3-1 e firmando il controsorpasso in classifica alla Pistoiese. A quattro giornate dalla fine della stagione regolare, i lombardi sono primi con 70 punti, con 2 lunghezze di vantaggio sugli arancioni, sconfitti ieri l’altro a Bologna da un ottimo Corticella. Vittoria mai in discussione quella degli uomini di Gorgonzola, impostisi con autorevolezza contro una rivale già eliminata in Coppa Italia. La clamorosa rimonta della Consonni-band non varrà, quindi, a nulla? Alt, nessuno pensi che sia finita qui. Il calendario vedrà i primi della classe affrontare in casa domenica 16 aprile il Fanfulla decimo (nello stesso turno la Pistoiese se la vedrà al "Melani" con la Sammaurese undicesima), andare a far visita al Real Forte Querceta sesto domenica 23 (la Pistoiese sarà di scena a Scandicci diciottesimo), ospitare il Corticella settimo domenica 30 (e i ragazzi di Consonni faranno altrettanto col Ravenna quarto) e infine chiudere la regular season ad Agliana contro l’Aglianese di Ciccio Baiano ottava domenica 7 maggio (la Pistoiese concluderà le proprie fatiche sul terreno della Correggese diciassettesima). In pratica, la Giana giocherà contro squadre che in prevalenza stanno lottando per i playoff, mentre la Pistoiese contro formazioni che cercano di evitare la retrocessione diretta e i playout. "Sapevamo che, prima o poi dopo una rincorsa del genere, una caduta era possibile – capitano Caponi sprona –. Proviamo tanto dispiacere, ma bisogna essere fiduciosi. È nei momenti difficili che si vede la forza di un gruppo, dell’ambiente. A fine gara i tifosi ci hanno fatto coraggio, ribadendo di essere con noi in tutto e per tutto. Abbiamo la città dalla nostra parte. Crediamo nell’obiettivo: la vittoria del torneo. È chiaro che nello spogliatoio, a fine confronto, c’era tanto dispiacere. Non vanifichiamo quanto sin qui fatto. Ora si vede di che pasta è fatta la squadra".

Gianluca Barni