Pistoiese, ora avanti tutta "Avversario facile ma..."

Una partita sulla carta senza storia quella di oggi tra Pistoiese e Salsomaggiore (stadio Melani ore 14.30). Il Salsomaggiore ha 11 punti in classifica, ha collezionato una sola vittoria ed è praticamente già retrocesso. Le partite, però, non si giocano sulla carta, ma sul campo e tutte vanno prese con la giusta attenzione. "Ho avvertito i ragazzi – dice il tecnico arancione Luigi Consonni – ho detto che abbiamo solo da perdere se non approcciamo nel modo giusto la partita. Siamo lì, ad un passo dalla Giana e per questo non solo dobbiamo vincere, ma soprattutto non dobbiamo commettere passi falsi". Il Salsomaggiore si presenta al Melani con la mente libera di chi non ha niente da perdere e niente da chiedere a questo campionato e con la serenità di chi vuol provare a combinare qualche scherzetto da qui alla fine della stagione.

In poche parole, c’è da temere più il modo in cui la Pistoiese affronterà questa partita che la forza degli avversari. "Non voglio dire che temo di più la mia squadra – prosegue Consonni – perché saremmo sciocchi a prendere sotto gamba questa sfida e non voglio neppure pensare che possiamo sbagliare l’atteggiamento. Ai ragazzi ho detto che serve quel pizzico di presunzione da squadra forte che non vuol dire pensare di avere già vinto prima di scendere in campo e giocare con sufficienza, ma avere la presunzione di chi vuol vincere a tutti i costi". Parole sante quelle di Consonni, gli arancioni dovranno giocare una gara di grande attenzione e soprattutto avere la pazienza necessaria per trovare e sfruttare le occasioni giuste. "Esatto – afferma il tecnico arancione – non dobbiamo pensare di chiuderla subito perché di fronte, magari, troveremo una squadra che giocherà chiusa e quindi sono sarà facile trovare i varchi giusti per cui dovremo saper aspettare il momento. Loro non hanno niente da perdere e per questo possono metterci in difficoltà giocando con la mente sgombra da qualsiasi pressione". La Pistoiese, poi, deve continuare il suo cammino a maggiore ragione ora che i punti di distacco dalla Giana sono due e quindi il campionato è riaperto. "Ci credevamo prima quando eravamo a 11 punti – dice Consonni – a maggiore ragione ci crediamo ora che i punti da recuperare sono due. Sentiamo un po’ di più la pressione perché sappiamo di essere ad un passo, ma altrettanto la sente la Giana che sa che siamo lì con il fiato sul collo e noi dovremo essere bravi ad aumentare questa pressione nei loro confronti".

Maurizio Innocenti