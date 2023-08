Pistoiese oggi in campo: Bagno di tifo al Melani di Calcio

Tutto pronto per la prima amichevole su "suolo amico" della nuova Pistoiese, in campo oggi alle 18 allo stadio Melani. La decisione relativa allo spostamento del match con l’Asd Belvededere (inizialmente fissato al Barni di Montale) è stata presa dalla società arancione. Il motivo è da ricercarsi dal grande interesse dimostrato dai tifosi nel vedere all’opera la squadra di Consonni, sebbene contro un avversario modesto (Promozione grossetana). Fischio d’inizio, allora, oggi alle 18. La biglietteria sarà aperta dalle 16 presso la gradinata dello stadio. Di seguito i prezzi: gli abbonati entreranno gratis (previa presentazione della ricevuta dell’abbonamento), così come gli under 10; 3 euro per gli under 14, 6 euro per la tribuna laterale, 10 euro per quella centrale. Intanto la Lega ha comunicato gli accoppiamenti relativi al primo turno di Coppa Italia di serie D in programma domenica 3 settembre alle 15 e per la Pistoiese si tratta di un esordio decisamente con il botto. Gli arancioni si troveranno di fronte il Prato per il primo derby della stagione. Una partita che non ha bisogno di grandi presentazioni e ancora meno di motivazioni per fare bene. Per la Pistoiese, oltre al fascino di iniziare la stagione subito con un derby, sarà anche l’occasione per misurarsi con una squadra che ha ambizioni importanti costruita per stare in alto in classifica. Prima di arrivare all’appuntamento con il derby, gli arancioni dopo la gara amichevole di domenica contro l’Asd Belvedere disputeranno un altro test, non ancora ufficializzato dalla società, domenica 27 allo stadio "Malservisi-Matteini" di Bagno di Gavorrano contro il Follonica Gavorrano, formazione che negli ultimi anni ha militato nel girone E di serie D. Due partite amichevoli in vista della gara di Coppa Italia che serviranno al tecnico Luigi Consonni per avere le idee più chiare su quelle che potrebbe essere un primo assetto e per dare modo ai giocatori di prendere sempre più confidenza tra loro e con gli schemi di gioco.

Maurizio Innocenti