Pistoiese, obbligo tre punti

Due gare alla fine del campionato, due punti da recuperare alla Giana Erminio (impegnata in casa col Corticella). Il rush finale per la Pistoiese inizia da oggi, dalla sfida del Melani contro il Ravenna (ore 15) dove gli arancioni hanno un solo risultato possibile: la vittoria. Intanto il tecnico Luigi Consonni ha potuto lavorare con la squadra al completo e tutti saranno a disposizione escluso Macrì che è squalificato: campionato finito per lui. "La squadra sta bene – dice l’allenatore arancione – i ragazzi hanno voglia di giocare, di fare qualcosa d’importante, di rimanere lì e di sfruttare un eventuale errore della Giana. A parte Macrì abbiamo tutti a disposizione per cui ci siamo ed è anche bello allenarsi con tutta la rosa". Una sfida, quella di oggi, per nulla facile sia per la forza degli avversari e sia perché il Ravenna si gioca un posto nei play off.

"Il Ravenna ha qualche defezione importante – prosegue – ma ha una rosa competitiva soprattutto nel reparto avanzato, dove ha giocatori che hanno giocato in categorie superiori tipo Guidone, senza contare Abbey che all’andata ci fece male con la sua dinamicità ed i suoi inserimenti: in mezzo al campo sposta gli equilibri. Hanno assenze importanti dietro e noi dovremo essere bravi a sfruttare ciò che loro ci permetteranno di fare o che noi saremo bravi a prenderci. Cosa ci serve per vincere? Determinazione e convinzione di fare le cose. Nelle ultime partite siamo stati bravi ad arrivare fino agli ultimi venticinque metri poi ci è mancata quella determinazione nell’attaccare la porta, nel rifinire l’azione, nell’andare a concludere e questo è un aspetto importante in queste ultime gare. Abbiamo giocatori che possono farlo pur mancando Macrì. La voglia di vincere e di portare a casa il risultato un giocatore deve averla dentro – carica –, noi non possiamo più sbagliare".

E adesso più che mai ci sarà bisogno del sostegno dei tifosi che a dire il vero non è mai mancato durante tutta la stagione ed al riguardo Consonni ha un richiesta importante per il popolo arancione. "Un gesto importante lo ha fatto la società mettendo i biglietti ad un costo ridotto – conclude Consonni – ed è un segno di un richiamo importante, poi i nostri tifosi sia in casa che in trasferta sono sempre stati tanti, hanno spinto i ragazzi nei momenti di difficoltà quindi voglio fare un appello chiedendo di rimanerci ancora vicino, abbiamo una grossa opportunità di potercela giocare. Abbiamo fatto un percorso importante che sarebbe bello e anche giusto coronarlo con qualcosa di importante".

Maurizio Innocenti