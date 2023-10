Pistoiese La vittoria arriva nonostante tutto

PISTOIESE

2

PROGRESSO

1

PISTOIESE (4-3-3): Ricco; Goffredi, Davì, Salto, Chrysovergis; Pertica (Di Mino 24’st), Tanasa, Costa (Diodato 46’st); Florentine (Trotta 1’st), Marquez (Ferrandino 40’st), Piscitella. A disp: Valentini, Diallo, Chiesa, Silvestro, Nardella. All. Manoni.

PROGRESSO (3-5-2): Cheli; Mele, Hasanaj, Biguzzi; Grandini (Cantelli 25’st), Corzani (Ghebreselassie 25’st), Selleri (Cocchi M. 25’st), Sakay, Baccolini (Cocchi S. 30’st); Barbieri (Di Piedi 27’st), Matta. All. Vullo.

Arbitro: Torreggiani di Civitavecchia.

Marcatori: Florentine (46’pt); Selleri (3’st rig); Marquez (19’st rig).

La missione era vincere e così è stato e alla fine è ciò che conta. Del resto non si poteva pretendere di più dalla Pistoiese che ha vissuto una settimana decisamente intensa e movimentata iniziata con l’esonero di Luigi Consonni, l’arrivo in panchina di Manolo Manoni e una squadra che aveva bisogno di ritrovare un po’ di fiducia. Un sabato particolare arricchito dalla sorpresa di vedere Andrea Caponi in tribuna al Melani. L’ex capitano arancione ha rescisso il contratto con il Livorno e tutto lascia pensare che ci possa essere un ritorno in maglia arancione, anzi, diciamo che l’ufficialità potrebbe arrivare anche nei prossimi giorni.

Un primo tempo avaro di emozioni, come si dice in questi casi, che poi è un modo come un altro per dire che non è successo niente o quasi. Già perché per quarantacinque minuti in pratica non si registrano azioni degne di nota poi nel minuto di recupero la Pistoiese trova il gol con Florentine che di testa corregge in rete un angolo dalla sinistra calciato da Piscitella. La ripresa inizia già con una doccia fredda per gli arancioni che al 3 minuto subiscono il pareggio del Progresso su calcio di rigore battuto da Selleri per un fallo di mano in area di Davì. La partita si fa più vivace e del resto era impossibile che la gara continuasse sulla stessa falsariga del primo tempo. Le due squadre si fanno vedere di più dalle parti dell’area di rigore e in una azione prolungata la Pistoiese trova il rigore per atterramento di Pertica che aveva trovato il varco giusto sulla destra per scardinare la difesa avversaria. Sul dischetto si presenta Marquez che spiazza il portiere e regala il vantaggio agli arancioni.

La Pistoiese forte anche dell’uomo in più a causa dell’espulsione di Biguzzi, nel finale di partita costruisce un paio di occasioni importanti prima con Di Mino, poi con Piscitella che non riescono a scrivere la parola fine alla gara. Gli arancioni riescono comunque a portare a casa il risultato senza troppi patemi.

Maurizio Innocenti