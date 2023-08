Pistoiese La squadra è già in buona forma

PISTOIESE

2

POGGIBONSI

0

PISTOIESE (4-3-2-1): Ricco (Valentini 1’st); Goffredi (Pertica 20’st), Davì, Salto (Chiesa 1’st), Chrysovergis (Scartabelli 43’st); Tanasa (Beconcini 20’st), Lordkipenidze (Piscitella 1’st), Costa (Nardella 1’st); Ferrandino (Di Mino 1’st), Oubakent (Diodato 15’st); Marquez (Fiaschi 30’st). A disp: Diop. All. Consonni.

POGGIBONSI (4-4-2): Pacini (Di Bonito 28’st); Marcucci (Iania 43’st), Cecchi (Martucci 2’st), Borri (Sebastiano 28’st), Di Paola (Rocchetti 20’st); Gistri (Motti 1’st), Barbera (Corcione 20’st), Camilli (Pittalis 41’st), Bigozzi (Mazzolli 1’st); Saccardi (Mencagli 1’st), Bellini (Bartolozzi 20’st). All. Calderini.

Marcatori: Ferrandino (5’pt); Piscitella (4’st).

Arbitro: Noto di Pisa.

PISTOIA – Una vittoria netta e mai messa in discussione quella conquistata dalla Pistoiese nella gara amichevole contro il Poggibonsi. Gli arancioni hanno messo in mostra un buon calcio e una squadra che sembra già essere piuttosto in palla anche dal punto di vista dell’intesa tra i giocatori.

Luigi Consonni può essere soddisfatto perché di indicazioni positive ce ne sono state molte a partire da una difesa che non ha rischiato niente, ad un centrocampo sempre propositivo e pronto a spingere al gioco offensivo con i due esterni che fanno realmente la differenza.

La Pistoiese mette subito le cose in chiaro: al 5’ da un fallo laterale battuto da Salto nasce il gol di Ferrandino che raccoglie il pallone dopo una spizzata di Tanasa e di testa mette alle spalle di Pacini.

Il Poggibonsi accusa il gol a freddo e si difende per evitare altri pericoli mentre di contro la Pistoiese gestisce a piacimento la partita e si rende pericolosa soprattutto sulle fasce dove Oubakent e Ferrandino fanno il bello e il cattivo tempo. All’inizio della ripresa girandola di cambi da entrambe le parti ma il copione non cambia.

La Pistoiese si dimostra ancora una volta cinica e Piscitella, appena entrato in campo, dopo 4 minuti realizza il 2-0. Piscitella non poteva bagnare meglio il suo ritorno in arancione: prima partita e subito in gol. Risultato ampiamente in ghiaccio anche perché il Poggibonsi fa poco per provare a creare dei grattacapi alla Pistoiese che ringrazia e senza grossi sforzi porta in porto la partita.

Maurizio Innocenti