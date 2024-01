Pistoiese, il nodo punta. Prende quota Atsina

Sarà Charles Atsina il nuovo volto dell’attacco della Pistoiese? Tutto lascia presagire ad un imminente tesseramento dell’attaccante italo-ghanese, che già da alcuni giorni si sta allenando col club arancione, dopo aver posto fine all’esperienza con lo Uerdingen, militante nella quinta serie tedesca. Atsina, classe 1989, è nato in Ghana ma cresciuto in Italia fino a debuttare con la Virtus Verona in Serie D. Dopo aver lasciato lo stivale per approdare in Spagna all’Alcoron, l’attaccante ha girato mezza Europa, militando in Germania, Finlandia, Lituania, Albania e Malta. L’avventura più fruttuosa in termini realizzativi è stata proprio quella recentemente conclusa allo Uerdingen, con la cui maglia Atsina ha siglato nove reti tra il 2021 e il 2023.

L’inserimento in organico di un centravanti di ruolo è ad oggi un’assoluta priorità per la Pistoiese, che nelle sfide contro Ravenna e Victor San Marino ha palesato non poche difficoltà ad essere concreta nel reparto avanzato. I calciatori schierati come attaccanti (Bonfanti, Fiaschi e Trezza) non hanno le caratteristiche per giocare nel cuore dell’area e necessitano di una punta di peso per poter essere più incisivi nella posizione a loro più congeniale. Contro l’Aglianese, nella sfida in programma domenica alle 14.30 al Melani, servirà una grande prova corale per trafiggere la difesa neroverde, rimasta imbattuta nelle prime due uscite del 2024. Per farlo il tecnico Gabriele Parigi si affiderà probabilmente agli uomini che finora hanno ottenuto maggior minutaggio sotto la sua gestione. Nessuno stravolgimento quindi, considerata la necessità di trovare un undici titolare collaudato che possa quanto prima cominciare a mettere a referto punti preziosi in chiave classifica.

Sicuramente l’allenatore arancione dovrà fare a meno del difensore Marco Greco, espulso in terra sammarinese e fermato dal giudice sportivo per ben quattro giornate. La nota lieta è il rientro di Kamana, che ha scontato il turno di squalifica rimediato dopo l’espulsione col Ravenna ed è candidato per una maglia da titolare in vista del derby.

Michele Flori