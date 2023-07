Pistoiese, il Consonni-bis è servito "Ho un lavoro da portare a termine"

Una conferenza stampa attesa quella di Luigi Consonni, perché c’era la voglia e il bisogno di sentire le parole dell’allenatore in vista della prossima stagione. E Consonni non ha disatteso le aspettative parlando apertamente della delusione per lo scorso anno, del mercato che è in ritardo e delle problematiche legate alla difficoltà di ripetere una stagione come quella passata. Insieme a Consonni sono stati presentati quelli che saranno i collaboratori che lo affiancheranno in questa annata. Uno staff tutto nuovo con il nuovo vice allenatore Tommaso Salvestroni, proveniente dal Follonica Gavorrano; Alessandro Ciullini, preparatore atletico, un nome che ha poco bisogno di presentazioni visto la carriera; Paolo Galardi, nuovo preparatore dei portieri l’anno scorso nelle giovanili orange; il match analyst che continuerà ad essere Riccardo Durante, così come Alberto Nardi sarà ancora il team manager. "Sono felice di continuare il rapporto con la Pistoiese – dice Consonni – c’è un lavoro da finire ed è proprio l’idea di continuità ciò che vogliamo dare. Ringrazio lo staff tecnico dello scorso anno con il quale abbiamo fatto una grande stagione è stata un’annata vissuta tutta d’un fiato. Abbiamo fatto un lavoro incredibile con una squadra che a dicembre ha cambiato faccia, salutando cinque giocatori over rimpiazzati da elementi giovani. Una rimonta in cui abbiamo viaggiato ad una media punti di 2.14 difficile da ripetere – aggiunge – per cui sarà fondamentale partire bene, rimanere sempre tra le prime per non dover spendere energie fisiche e mentali".

La domanda sul mercato è d’obbligo anche perché ad oggi le operazioni stanno andando a rilento e ancora la squadra non è al completo, anzi, a dire il vero mancano diversi giocatori all’appello. "Siamo leggermente indietro – ammette il tecnico – a parte il reparto quote dove siamo a buon punto. I giocatori che sono arrivati e che arriveranno saranno funzionali al mio modo di giocare. Ferrandino sarà il sostituto di Macrì come tipologia di giocatore e potrà darci qualità sulla trequarti e anche in fase realizzativa. I tre portieri, Ricco, Valentini e Buini, hanno tutti ottime qualità: i primi due hanno esperienza in D, l’altro è stato uno dei migliori giocatori nello scorso campionato di Eccellenza. Dei giocatori dello scorso anno rimarranno anche Davì e Pertica che verranno in ritiro, anche se per Pertica dovremo avere pazienza e potrebbe tornarci utile nella seconda parte del campionato. Caponi ci raggiungerà domenica – rivela – ma del suo futuro dovremo parlare con la dirigenza. Per quanto riguarda i giovani Goffredi mi ricorda molto Arcuri, è un 2005 che ha margini di miglioramento notevoli e gli servirà tempo per potersi esprimere al meglio. In ritiro verranno rgazzi già visti l’anno scorso come Ennasry e Avdillari – conclude – e altri come Virdò e Dani che potranno fare un’esperienza importante e maturare".

Maurizio Innocenti