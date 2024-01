Pistoiese, fuori l’orgoglio. A Carpi un’altra battaglia

Una partita sulla carta da pronostico chiuso quella tra Carpi e Pistoiese (ore 14,30 stadio Sandro Cabassi). I padroni di casa sono una squadra che è stata costruita per provare a vincere il campionato, anzi, diciamo pure che era una della maggiori favorite per la vittoria finale poi complice qualche sconfitta di troppo attualmente il Carpi naviga nella zona playoff. La rosa, però, è di valore con elementi da categoria superiore, il Carpi è quello che ha segnato di più nel girone D, e per gli arancioni si prospetta un’altra domenica difficile.

D’altro canto la Pistoiese deve provare a smuovere la classifica e per farlo ci sarà bisogno di una grandissima prestazione sia difensiva ma soprattutto offensiva visto che fino ad ora gli arancioni hanno realizzato un solo gol nella sfida contro il San Marino. Va detto che non è proprio la giornata migliore per provare a fare punti ma è altrettanto vero che la Pistoiese può giocare con la mente libera di chi non ha niente da perdere sapendo di avere di fronte un avversario fortissimo. Diciamo che gli arancioni hanno dalla loro parte la tranquillità di chi è consapevole che la pressione non è sulle loro spalle e questo potrebbe rappresentare un vantaggio non indifferente. È chiaro che la squadra per riuscire ad essere competitiva deve per forza alzare l’asticella soprattutto a livello di atteggiamento e mentale. Il gruppo è giovane ed è insieme da poco tempo e ancora deve trovare la propria fisionomia ma è pur vero che la squadra crede nella possibilità di raggiungere la salvezza e, aspetto fondamentale, tutti hanno la voglia di provarci fino in fondo. Non sarà un percorso facile ad iniziare dalla partita di oggi dove già uscire dal campo a testa alta sarebbe un bel risultato.

Questa la probabile formazione. Pistoiese (4-4-2): Mataloni; Bailo, Mendolia, Kamana, Cordato; Pertici, Ondo, Carrannante, Fiaschi; Diakhatè, Atsina.

Maurizio Innocenti