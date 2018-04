Pistoia, 8 aprile 2018 - Dopo la parentesi-Trofeo delle Regioni tornano quest’oggi i campionati di serie C e D: e tornano con l’ultima giornata della stagione 2017/2018. In attesa dei verdetti definitivi. Questa domenica, quindi, si terrà l’ultimo turno dei tornei regionali toscani di calcio femminile. Per il Calcio Femminile Pistoiese 2016 e l’Autodemolizioni Dolfi Real Aglianese sono in programma, a partire dalle ore 15.30, le gare casalinghe contro la Virtus Chianciano, al “Frascari” di Pistoia, e il Pontassieve, al “Franchi” di Agliana.

Per le arancioni allenate da Paolo Biagiotti, reduci dalla sconfitta interna (7-1, gol della bandiera di Bianchi) con la capolista Città di Pontedera, c’è in ballo il terzo posto finale, per il Dolfi Real la settima posizione solitaria: se li giocheranno rispettivamente con Giovani Granata Monsummano, al momento 3 punti avanti ma avendo disputato una partita in più e Virtus Chianciano, a pari punti, e Calcetto Insieme Porcari, a pari punti, e Versilia, due lunghezze sotto.

La Pistoiese ha miglior differenza-reti (+ 27 rispetto al + 12 delle monsummanesi e al + 16 delle senesi); idem il Dolfi Real (0 rispetto al – 5 di Porcari e al – 1 della Versilia).

Intanto, non si può non ripensare alla spedizione toscana al Trofeo delle Regioni. La sensazione, forte, è quella di aver perso un treno importante. Non sono bastate le calciatrici arancioni Elisa Menchetti, Alice Bonacchi e Martina Nigro alla rappresentativa toscana per qualificarsi alle semifinali della prestigiosa manifestazione per il secondo anno consecutivo. La selezione regionale toscana, campionessa uscente della manifestazione, è stata amaramente eliminata dal Piemonte Valle d’Aosta con il punteggio di 5-3 dopo la lotteria dei calci di rigore. Il Piemonte Valle d’Aosta, poi, ha trovato la Sicilia in semifinale (nell’altra, la sfida tra Lombardia e Veneto; Lombardia poi laureatasi campionessa per la nona volta nella storia).

E dire che le portacolori toscane, tra le quali ha brillato Menchetti, erano in vantaggio per 1-0 sino a pochi minuti dal termine della gara, valida per i quarti di finale. Erano avanti ancora grazie a Elisa Menchetti, al suo sesto gol in questo torneo. Poi hanno subito il pari delle rivali e ai penalty hanno ceduto con l’onore delle armi. Un autentico peccato, però, perché Menchetti, campionessa l’anno passato con la citata Bonacchi e Cristina Mariani dell’Autodemolizioni Dolfi Real Aglianese, avrebbe strameritato di fare una splendida doppietta di successi. Non avrà, invece, la possibilità di riprovarci, visto che nel 2019 non sarà più un’atleta under 23. Resta il fatto che il Calcio Femminile Pistoiese 2016 ha fatto un’eccellente figura: oltre a Menchetti, l’esordiente Nigro ha realizzato un gol e Bonacchi si è confermata colonna portante del centrocampo.

Gianluca Barni