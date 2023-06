Pistoiese: Consonni-bis Calma piatta sulla rosa

In casa arancione qualcosa inizia a muoversi: dopo la conferma di Gianni Rosati come direttore sportivo, anche per quanto riguarda la firma di Luigi Consonni è tutto fatto, si attende solo l’ufficialità. Intanto però c’è da pensare anche e soprattutto alle prime scadenze, la più importante quella del 12 luglio giorno in cui la società arancione dovrà procedere all’iscrizione ed ai relativi pagamenti. I dirigenti arancioni, in attesa di espletare le pratiche burocratiche, sono al lavoro per programmare e progettare la squadra della prossima stagione. Dopo l’esperienza di quest’anno con tutta probabilità l’idea è quella di costruire una squadra veloce, cattiva agonisticamente parlando, caratteristiche che sono a volte mancate in questa stagione. Il primo punto a cui pensare riguarda le quote che dovrebbero andare a ricoprire il ruolo di terzini, esterni d’attacco e – ma in questo caso i dubbi sono molteplici e la società ci sta pensando bene – anche portiere.

Una volta sistemato il reparto quote lo scenario riguardante gli over sarà molto più delineato. L’intenzione dovrebbe essere quella di andare a prendere giocatori che in carriera hanno calcato palcoscenici più prestigiosi della serie C soprattutto per quanto riguarda il reparto avanzato. Si cerca una sicurezza in attacco, elementi su cui poter fare affidamento in grado di garantire un apporto decisamente alto e soprattutto continuo. In poche parole i classici attaccanti che solitamente sono sempre andati in doppia cifra anche in categoria superiore. Del resto la Pistoiese dovrà sostituire Di Biase, un giovane esploso alla corte di Consonni tanto da far muovere la Juventus che non si è fatta scappare l’occasione, e con tutta probabilità anche Barzotti, che ha garantito un buon bottino di gol. Esperienza e solidità saranno le caratteristiche che si cercheranno anche per il reparto di centrocampo unite a velocità e agilità che come si è visto in serie D sono elementi indispensabili. Al momento si tratta solo di primi approcci anche perché alla base di tutto c’è la definizione del budget, una discriminante non di poco conto da cui dipenderà l’intero calcio mercato della Pistoiese.

Maurizio Innocenti