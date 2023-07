Pistoiese conferma il "suo" Consonni C’è l’ufficialità

Luigi Consonni rimane sulla panchina arancione. Una conferma che tutti i tifosi si attendevano vista la splendida seconda parte della stagione disputata dalla Pistoiese sotto la sua guida. A dire il vero la notizia era nell’aria e la voce di una riconferma di Consonni era piuttosto solida ma mancava ancora l’ufficialità che invece è arrivata. La Pistoiese, quindi, riparte da Consonni e questo è già un ottimo biglietto da visita in vista della stagione che inizierà tra qualche mese. La squadra ha già una base importante su cui poi costruire tutto il resto del castello perché sulle qualità di Consonni non ci sono dubbi sia dal punto di vista tecnico che umano. Già perché la Pistoiese con il suo arrivo non solo era riuscita a cambiare marcia sotto il profilo del gioco ma anche dal punto di vista mentale visto che Consonni era riuscito a ricreare un gruppo a dare armonia e tranquillità ai giocatori ed a tutto l’ambiente. Nei prossimi giorni si conosceranno anche i componenti dello staff tecnico che affiancheranno il tecnico arancione nel prossimo campionato. Con l’ufficialità della conferma di Consonni il marcato della Pistoiese può decisamente prendere il volo anche perché la squadra partirà per il ritiro il 26 luglio e c’è da augurarsi che per quella data il tecnico arancione abbia a sua disposizione un numero sufficiente di giocatori per consentirgli di poter iniziare il lavoro. Da questo punto di vista il diesse Gianni Rosati è al lavoro da tempo e adesso che avrà anche il benestare da parte di Consonni le operazioni di mercato potrebbero prendere una decisa svolta.

M.I.