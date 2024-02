Pistoiese con l’elmetto. Col Forlì sarà battaglia

La Pistoiese ha bisogno di punti e su questo non ci piove, ma è altrettanto vero che trovarli nella sfida di oggi (ore 14.30) al Melani contro il Forlì è un’impresa ardua. Gli avversari di turno sono una squadra costruita per provare a vincere il campionato e attualmente occupano il terzo posto in classifica con 42 punti, solamente quattro in meno della capolista Ravenna, e arrivano da sette successi nelle ultime dieci gare. Per la Pistoiese quella di andata rappresentà purtroppo uno spartiacque della stagione, perché la sconfitta in terra romagnola costò la panchina a Luigi Consonni e fu l’inizio di tutti i problemi che avrebbero coinvolto la squadra e la società dopo poco tempo.

Diciamo che tenendo conto di tutto la gara di oggi non è proprio quella più congeniale per cercare punti salvezza, ma gli arancioni sono in una situazione in cui conta poco chi sono gli avversari ciò che è importante è provare contro chiunque a fare risultato. È chiaro che uscire dal confronto con un punto in tasca sarebbe già qualcosa di positivo, non fosse altro per rimanere in una posizione di classifica, come quella attuale, che pur vedendo gli arancioni in zona playout grazie alla forbice con il terzultimo posto ad oggi sarebbero salvi.

A questo va aggiunto che al momento chiedere di più e soprattutto contro una squadra più forte non è possibile, per cui diciamo che un pareggio sarebbe da accogliere in maniera positiva. Questo non significa che la Pistoiese dovrà giocare una partita arroccata in difesa anche perché, come ha spiegato il tecnico Parigi, la squadra non ha la forza necessaria per giocare questo tipo di gara. Gli arancioni dovranno scendere in campo facendo grande attenzione dietro ma senza rinunciare ad attaccare, perché lasciare le operazioni in mano al Forlì sarebbe un rischio troppo grande che la squadra di Parigi non può permettersi di correre.

Questa la probabile formazione della Pistoiese: Gambassi; Riccio, Masi, Marie-Sainte, Bailo; Pertici, Carannante, Del Rosso, Ielo; Diakhatè, Panicucci.

Maurizio Innocenti