Pistoiese con le spalle al muro

Tre giornate alla fine del campionato, quattro punti da recuperare: una missione difficile ma non impossibile per la Pistoiese. Molto passerà dal prossimo turno con gli arancioni impegnati sul campo dello Scandicci e la Giana Erminio in casa del Real Forte Querceta. La Pistoiese ha un solo risultato: la vittoria. Guardando alla matematica anche in caso di pareggio il campionato per gli arancioni non potrebbe dirsi finito perché anche in caso di vittoria della Giana i punti di distacco diventerebbero 6 e con due partite da giocare non si potrebbe ancora mettere la parola fine. Certo a quel punto sarebbe veramente un’impresa impossibile visto che la Pistoiese per sperare di arrivare a pari punti con la Giana dovrebbe vincere le due partite e bisognerebbe che gli avversari le perdessero entrambe. Diciamo che il turno di domenica potrebbe, quindi, risultare decisivo. Lo Scandicci in casa non è di certo una squadra dura da battere visto che è tra le peggiori del campionato come rendimento casalingo, l’unico scoglio duro da superare è che la formazione fiorentina si sta giocando la salvezza e quindi deve per forza evitare passi falsi. Di contro la Giana affronterà il Real Forte Querceta in trasferta e qui le cose sono un po’ diversa dal momento che la squadra di Simone Venturi risulta essere tra le migliori come rendimento interno e in molte hanno lasciato punti allo stadio di Forte dei Marmi. Vincere per la Pistoiese vorrebbe dire o mantenere invariato il distacco in caso di vittoria della Giana o addirittura ridurre lo strappo ad un solo punto in caso di sconfitta di quest’ultima. E’ piuttosto ovvio che il destino della Pistoiese è strettamente legato ai risultati degli avversari e che gli arancioni devono riporre le proprie speranze nella buona sorte e in una serie di risultati sfavorevoli alla Giana. In poche parole la Pistoiese non è padrona del proprio destino e questo non è di sicuro un vantaggio, ma siccome nello sport tutto può succedere è giusto continuare a mantenere viva la speranza.

Maurizio Innocenti