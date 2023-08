Pistoiese, Buon Debutto nel Ritiro in Umbria, Obiettivo Promozione

Buon debutto per la Pistoiese di mister Luigi Consonni, che al primo test stagionale nel corso del ritiro in Umbria ha avuto ragione dei pari categoria dell’Orvietana per 2-1. Partenza sprint degli arancioni, avanti di due reti al quarto d’ora grazie ai giovanissimi Avdillari e Costa. Nel corso del match gli avversari accorciano le distanze, ma non basta. Questo la formazione iniziale : Riccò, Cudini, Davì, Goffredi, Chrysovergis; Avdillari, Caponi, Costa; Ferrandino, Bonfanti, Oubakent. Dalla panchina: Valentini, Virdó, Diop, Di Mino, Niccolai, Beconcini, Scartabelli, Dani, Diodato, Rossi.

Dopo l’amichevole contro l’Orvietana i prossimi impegni per gli arancioni sono per il 6 agosto, sempre allo stadio "Bussotti" di Marcellano, alle ore 17.30 la sfida contro l’Olimpia Tyrhus, mentre il 9 gli arancioni giocheranno contro l’Atletico BMG. L’ultimo impegno in calendario è quello contro l’Angelana del 12 agosto, alle ore 10.30, formazione d’Eccellenza. Intanto è arrivato in prova Alexandre Demirdjian, terzino sinistro proveniente dal Francavilla con un trascorso nelle giovanili del PSG. Nei prossimi giorni, però, sono attesi ulteriori annunci di calciomercato che vadano a completare e rendere competitiva la rosa della squadra. Sono attesi giocatori importanti pe la categoria per raggiungere l’obiettivo promozione che la società si è prefissato e che non ha nascosto. La squadra concluso il ritiro a Marcellano farà ritorno in città dove ultimerà la preparazione in vista dell’esordio stagionale ufficiale che è fissato per domenica 27 agosto con il primo turno di Coppa Italia di serie D.

red.pt