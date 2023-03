Pistoiese, avanti tutta "Con umiltà e tenacia"

La Pistoiese si è presa i tre punti nel derby contro l’Aglianese che consentono agli arancioni di rimanere nella scia della Giana Erminio. Una vittoria importante anche perché arrivata al termine di una partita difficile, risolta solo da un paio di episodi che hanno girato dalla parte degli arancioni. L’Aglianese si è dimostrata una squadra compatta, bene organizzata e nel primo tempo ha avuto alcune occasioni per passare in vantaggio, una sventata miracolosamente da Valentini. Nella ripresa è venuta fuori la Pistoiese mettendo in campo una maggiore fisicità e un migliore adattamento al terreno di gioco in condizioni decisamente pessime. Florentine prima e capitan Caponi poi hanno messo in ghiaccio il risultato nonostante il gol di Baldeh arrivato nei minuti di recupero. "Abbiamo giocato un’ottima partita – afferma il diesse arancione Gianni Rosati – per noi il derby contro l’Aglianese rappresentava un crocevia importante per rimanere a due punti dalla Giana Erminio con ancora diverse partite da giocare. Loro hanno battuto il Lentigione che prima di rimanere in dieci uomini li aveva bloccati sull’1-1, hanno preso punti importanti contro il Prato e il Carpi non del tutto preventivati, ma noi dobbiamo pensare solo a proseguire il nostro cammino a testa bassa guardando partita dopo partita". È questo il credo della Pistoiese che ha portato la squadra di Consonni a conquistare la sesta vittoria di fila. Nel derby contro l’Aglianese a rompere gli schemi e far cambiare volto alla partita ci ha pensato Dany Florentine entrato subito ad inizio secondo tempo facendo cambiare passo alla squadra. Una intuizione, quella di Consonni, che si è rivelata la chiave di volta della partita perché Florentine non solo ha segnato il gol che ha sbloccato il match, ma ha dato alla squadra quella fisicità e freschezza che era mancata nei primi quarantacinque minuti.

"Sono molto contento per il gol perché è stato importante per la squadra – dice Florentine – e lo voglio dedicare a mio figlio che qualche giorno fa ha compiuto un mese. Com’è andata l’azione? C’è stata una palla lunga e ho visto il difensore andare indietro e ho sentito il portiere chiamare il pallone, ho seguito la traiettoria ed ho saltato anticipando l’intervento del portiere". A chiudere i conti e dare tranquillità alla squadra ci ha pensato il capitano Andrea Caponi con un gol su punizione che non ha lasciato scampo al portiere aglianese. "Una bella soddisfazione – afferma Caponi – segnare in un derby è sempre una grande emozione ed i nostri tifosi erano veramente tanti ed è per questo che mi è venuto istintivo correre verso di loro, sono fatto così, per me il calcio è fatto di emozioni". Una partita difficile e venirne a capo non è stato facile. "E’ vero – prosegue Caponi – il campo non ha aiutato perché era in pessime condizioni ed entrambe abbiamo trovato grosse difficoltà. Loro hanno avuto una grande occasione nel primo tempo poi abbiamo interpretato meglio la partita e siamo venuti fuori e alla fine la vittoria è stata meritata. Un successo che ci fa continuare a far credere nel percorso intrapreso. La Giana continua a vincere? Anche noi continuiamo a farlo e siamo sempre più convinti di poterla raggiungere".

Maurizio Innocenti