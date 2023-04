Pistoiese, altro successo: è festa con la Nord

PISTOIESE

1

LENTIGIONE

0

PISTOIESE (4-3-1-2): Valentini; Arcuri, Davì, Viscomi, Vassallo (Biagioni 18’st); Mehic, Caponi, Andreoli (Sighinolfi 32’st); Florentine; Macrì (Di Biase 18’st), Barzotti (Martin Gomez 43’st). A disp. Urbietis, Basani, Boccardi, Martic, Barbuti. All. Consonni.

LENTIGIONE (3-5-2): Burigana; Rossini, Sabotic, Egharevba; Cortesi (Bonetti 41’st), La Vigna (Staiti 32’st), Agnello (Lattaruglio 27’st), Roma, Iodice; Formato, Muro (Sala 14’st). A disp. Lugli, Ofoasi, Carra, Bertolotti, Canrossi. All. Beretti.

MarcatorE: Davì (12’pt). Arbitro: Cosseddu di Nuoro.

Una vittoria sofferta forse più del dovuto, ma quel che conta è la vittoria, appunto. Va detto che la Pistoiese ha giocato da prima della classe, con maturità, gestendo il risultato, soffrendo, è vero, ma senza mai andare in affanno. E alla fine gli arancioni possono far festa con il proprio pubblico, finalmente assiepato sui gradoni della curva Nord anni dopo l’ultima volta, con una vetta della classifica difesa dal ritorno della Giana Erminio, che vince e resta in scia ad una lunghezza di distanza.

La Pistoiese ci mette un amen a sbloccare la partita, giusto il tempo di fare prima la prova generale con Barzotti il cui tiro viene salvato miracolosamente dalla difesa del Lentigione e poi andare il scena con Davì che al 12’ devia quel tanto che basta un calcio d’angolo di Caponi e fa esplodere la Nord. Un urlo rimasto in gola per tantissimo tempo che è esploso in un mix di gioia e di liberazione. Il vantaggio dà un connotato ben preciso alla partita: Pistoiese che controlla e comanda il gioco, Lentigione che timidamente prova a imbastire qualche azione offensiva, ma senza portare grandi pericoli dalle parti di Valentini. Gli arancioni non affondano più di tanto e quando lo fanno mettono in apprensione la difesa avversaria come nel caso della discesa di Barzotti che slalomeggia in area di rigore, ma la conclusione si infrange sul muro difensivo del Lentigione. La partita cambia di nuovo volto nella ripresa con la Pistoiese che si abbassa troppo finendo per rimanere schiacciata nella propria metà campo anche perché il Lentigione alza l’intensità e prende in mano la partita.

Un maggior possesso da parte degli avversari che però è fine a se stesso visto che di grandi conclusioni in porta non arrivano. Consonni capisce il momento e prova a dare nuova linfa attingendo dalla panchina. Dentro Di Biase per dare più peso in attacco, Biagioni per puntellare la difesa e Sighinolfi per avere maggiore vivacità a metà campo. In effetti la Pistoiese si sveglia dal torpore e alza il baricentro. Il Lentigione prova il tutto per tutto, ma la Pistoiese tiene botta respingendo gli ultimi attacchi degli avversari e alla fine porta a casa il risultato.

Maurizio Innocenti