Pistoiese, altro banco di prova con il Forlì

Una vittoria di forza, carattere e talento. Nel successo della Pistoiese sul Carpi c’è tutto questo e molto di più. C’è un gruppo unito che va avanti nonostante gli infortuni, la difficoltà di giocare sapendo di dover vincere sempre e di dover inseguire domenica dopo domenica. C’è un tecnico, Luigi Consonni, che da quando è arrivato sulla panchina della Pistoiese ha conquistato 40 punti in 18 partite, ha consolidato una squadra che sembrava smarrita, ha dato gioco e idee che si sono tramutati in risultati. La Pistoiese adesso si trova ad un solo punto dalla capolista Giana Erminio (oggi giocherà il recupero della gara contro il Prato ripartendo dal 32’ minuto sullo 0-0) che domenica affronterà la Bagnolese mentre gli arancioni saranno di scena a Forlì. Partite che potrebbero dar una forte connotazione al campionato. E’ vero che mancano 10 giornate alla fine della stagione, ma è altrettanto vero che dopo domenica per la Pistoiese gli scontri diretti con le squadre di alta classifica saranno terminati per cui il prossimo sarà un turno decisamente importante anche perché darà il quadro reale della classifica.

Questo non significa che dopo la strada sia in discesa, anzi, è proprio contro le squadre che non hanno niente da perdere o da chiedere al campionato che gli arancioni dovranno prestare la massima attenzione per evitare rischi o scivoloni inutili e rischiosi, ma questi sono tutti aspetti che il tecnico Consonni conosce benissimo così come i giocatori. Intanto c’è da pensare alla partita di domenica a Forlì che sarà un altro banco di prova impegnativo perché se la Pistoiese vuole continuare a vincere, il Forlì si gioca le ultime possibilità di puntare a vincere il campionato. Gli arancioni, quindi, si troveranno di fronte una squadra che pronta a tutto per strappare i tre punti sapendo di giocarsi tutto o quasi.

La Pistoiese in questo momento è decisamente in salute soprattutto a livello mentale, è consapevole della propria forza, sente che l’aggancio in classifica alla Giana è lì ad un passo e sa di non poter sbagliare. A cose normale tutto questo potrebbe mettere una grossa pressione sulle spalle dei giocatori, ma per una squadra che dall’inizio dell’anno ad oggi scende in campo con il peso di dover vincere per forza questo non rappresenta di certo un freno. Gli arancioni, come sempre ormai, giocheranno la loro partita forti anche del rientro a tempo pieno di Macrì e magari anche Boccardi potrebbe far parte del gruppo, ma soprattutto consapevoli della propria forza.

Maurizio Innocenti