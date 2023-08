Pistoiese al primo test a Calcio: Oggi l'Orvietana al Melani

Un primo assaggio di Pistoiese, appena accennato. Si può definire così l’allenamento congiunto di oggi alle 18 contro l’Orvietana al campo sportivo di Marcellano e Collesecco. Certo, la squadra è ancora un cantiere aperto e sono tanti i giocatori che mancano all’appello, ma intanto gli arancioni avranno modo di saggiare il campo in maniera diversa dalla routine dei primi giorni di ritiro. Un gruppo che si è appena trovato che non sarà quello definitivo tra aggiunte e possibili partenze ma che ha in Luigi Consonni la guida sicura, il perno attorno al quale gira tutto il resto ed a lui è affidato il compito di formare e plasmare la squadra per la prossima stagione. Oggi il tecnico arancione avrà una prima infarinatura del materiale a sua disposizione anche se, come dicevamo, non è ancora quello definitivo. E’ piuttosto banale dire che il tecnico arancione in questi pochissimi giorni di preparazione non ha di certo avuto il modo di preparare qualcosa a livello tattico, anche perché i primi giorni di ritiro sono tutti dedicati alla parte della preparazione fisica.

Diciamo che il test di oggi serve soprattutto a spezzare un po’ il ritmo del lavoro non certo agevolato dal grande caldo e per dare ai giocatori un momento di stacco sia fisico che mentale. Un pomeriggio in cui il pallone prenderà il posto degli scatti, ripetute ed esercizi fisici. Del resto è impossibile pretendere di più sia per il poco tempo a disposizione e sia perché la squadra è ben lontana dall’essere a posto. Al gruppo si è aggregato anche l’ultimo arrivato, Facundo Marquez, l’attaccante argentino che lo scorso anno ha fatto la fortuna del Sestri Levante. La speranza dei tifosi arancioni e della società è che Marquez possa ripetersi anche in questo campionato aiutando la Pistoiese a centrare l’obiettivo della promozione che la dirigenza si è posta senza tanti giri di parole. Intanto da oggi inizia la fase 2 della campagna abbonamenti, nonché la vendita libera. Questi gli orari della biglietteria presso la sala hospitality del Melani:

fino a venerdì dalle 17,30 alle 20, sabato dalle 10 alle 12,30.

Maurizio Innocenti