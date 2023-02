Pistoiese a Bagnolo, con la Giana nel mirino

Una partita da prendere con le molle per gli arancioni quella contro la Bagnolese (ore 14.30), sia perché giocare in trasferta non è mai facile, sia perché la Bagnolese è in cerca di punti per uscire dalla zona bassa della classifica (attualmente occupa il terzultimo posto). Gli arancioni si troveranno di fronte una squadra disposta a tutto pur di non perdere punti, soprattutto in casa, pronta a lottare fino alla fine. E quando affronti squadre che si trovano in difficoltà c’è sempre da fare attenzione anche se la Pistoiese, classifica alla mano, è più forte della Bagnolese. Diciamo che gli arancioni dovranno essere consapevoli di giocare una partita che assomiglierà molto ad un lotta senza quartiere contro una squadra che non può assolutamente perdere. "Loro hanno come obiettivo quello di tirarsi fuori dalla zona bassa della classifica – dice il tecnico Luigi Consonni – e già questo è un buon motivo per avere grossi stimoli. A questo va aggiunto che sulla carta possono essere inferiori a noi e questa è un’ulteriore spinta a dare il massimo. Come squadra ha una difesa composta da giocatori esperti, ha raccolto 10 punti nelle ultime 5 partite e questo è sintomo di una squadra decisamente in forma".

"E’ una squadra che si chiude bene, organizzata, che sa ripartire – aggiunge l’allenatore arancione –. Dobbiamo essere consapevoli che sarà una partita difficile, che non sarà facile scardinarli e per questo dovremo avere tanta pazienza oltre a sfruttare al massimo le occasioni che ci capiteranno. Ai ragazzi ho detto esattamente questo". Una partita che è importante anche per la Pistoiese che con la vittoria nel derby e la sconfitta della Giana ha accorciato a 6 lunghezze il distacco. Diciamo che gli arancioni non devono perdere l’occasione di mantenersi in scia e, chissà, approfittare di un altro passo falso della Giana contro il Prato.

"La vittoria contro il Prato diventa importante se riusciamo a fare risultato oggi a Bagnolo – afferma Consonni – perché altrimenti è come non aver fatto niente. La Giana giocherà in una campo difficile contro una squadra forte e lo abbiamo visto mercoledì sera, ma quello che succederà lo vedremo alla fine, al momento sono concentrato solo sulla prossima sfida". Per quanto riguarda l’infermeria, Consonni non potrà contare sul rientro di nessuno, ma da lunedì Macrì e Boccardi torneranno a lavorare sul campo e può darsi che siano disponibili per domenica prossima.

Maurizio Innocenti