PistoiAtletica subito sugli scudi Allori campione regionale nei 50m

Inizia col piede giusto il 2023 della PistoiAtletica 1983 ChiantiBanca che, da Carrara, porta a casa un titolo regionale ed una medaglia d’argento. Il primato spetta a Milo Allori che ha vinto la gara dei 50 metri Cadetti in 6.51 ed è andato egregiamente anche nei 50hs, coperti in 7.57. Medaglia d’argento, invece, per Margherita Niccolai che, con 8.68m, ha realizzato il suo nuovo primato personale nella gara del getto del peso. Allori ha detto la sua anche nella staffetta 3x2 giri con Squarcini e Bonvicini che hanno chiuso al quarto posto. Da segnalare, poi, Leone Catalucci (5°) nella 2 km di marcia e, tra i Ragazzi, 7° posto per Edoardo Treno nei 50 hs con 9.31 ed 8° posto nei 50 m per Fabio Zotaj con 7.50. Al femminile, invece, 6° posto nei 50 m per Sara Becarelli con 7.65, 9° posto per Clea Lunardi nei 50 hs con 9.26 e bene anche Vanessa Innocenti negli 800 m con 2:55.00. Pochi giorni prima, a Padova, si è svolto un meeting di caratura nazionale con gli Juniores Niccolò Pollicino (22.71 nei 200m) e Andrea Consolmagno (51.05 nei 400m) che hanno ottenuto piazzamenti di spessore così come Alessia Magnifico nei 1500 metri e Alessio Geri nel triplo. Irene Trinci, infine, ha staccato il pass per i Campionati Italiani Juniores che si svolgeranno ad Ancora grazie al tempo di 8.11 nei 50 ostacoli.