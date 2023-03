PistoiAtletica col vento in poppa Prove nazionali e regionali al top

Indicazioni più che positive per PistoiAtletica 1983 ChiantiBanca sono arrivate dai Campionati Italiani Junior e Promesse che si sono svolti ad Ancona nei giorni scorsi. Il miglior piazzamento è arrivato dal salto triplo Promesse, dove Alessio Geri si è piazzato 11° con la misura di 13.78 m. Buon 12° posto per la 4×200 m Juniores composta da Jurghen Gjura, Zeno Salvadori, Domenico Barone e Niccolò Pollicino, al traguardo col tempo finale di 1’35.60, mentre la staffetta Promesse formata da Gabriele Sichi, Andrea Consolmagno, Luca Frezza ed Alessio Geri è arrivata 14° con 1’34.92. Infine, nei 60 ostacoli Juniores, Irene Trinci ha chiuso la propria prova con il

tempo di 9.73.

Non solo tricolori, ma anche titoli regionali in palio nelle ultime settimane. Risultati di rilievo, infatti, sono arrivati dai più giovani con il 3° posto nel lancio del martello ai Campionati Toscani Allieve per Reika Nestola, che ha lanciato l’attrezzo da 3 kg a 40.93 m, migliorando il proprio record personale. Grande soddisfazione anche per la convocazione nella rappresentativa regionale per il cadetto Milo Allori, che è stato chiamato a difendere i colori della Toscana ad un importante incontro tra rappresentative da tutta Italia, dove parteciperà ai 60 hs ed alla staffetta 4x200 m.

Prosegue anche l’attività all’aperto con le corse campestri. In questo caso la medaglia di bronzo è per Edoardo Tesi che, a Lucca, ha chiuso terzo tra gli Under23 nella gara valevole per i Campionati Toscani di cross. Buoni piazzamenti nelle classifiche del Campionato promozionale di cross di società, con la squadra Ragazze che ha conquistato un pregevole 7° posto, mentre i Ragazzi hanno chiuso al 13° posto. Allo stesso tempo, top-10 sfiorata sia per le squadra Cadetti, che si è classificata 11°, sia per la squadra Cadette che ha chiuso invece al 12° posto.