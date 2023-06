PistoiAtletica 1983 ChiantiBanca, 6° posto nei 400 ostacoli e 13° nel salto triplo ai Campionati Italiani U23

PistoiAtletica 1983 ChiantiBanca torna con il sorriso dai campionati italiani under 23 che si sono svolti ad

Agropoli. Il miglior risultato portato a casa è un notevole sesto posto nei 400 ostacoli conquistato da Andrea

Consolmagno. L’atleta campano ha conquistato la finale arrivando secondo nella propria batteria con l’eccezionale tempo di 53”79 (personal best), per poi chiudere sesto con 53”97 e, soprattutto, dando l’impressione che il suo limite di prestazione possa essere ancora ritoccato. In pedana anche Alessio Geri che ha chiuso la qualificazione del salto triplo al tredicesimo posto con

13.99 m. Peccato, infine, per la 4x100 m composta da Tommaso Innocenti, Andrea Consolmagno,

Gabriele Sichi e Giacomo Bonvicini, squalificati per cambio fuori settore, vanificando così l’ottima

prestazione che avevano ottenuto fino a quel momento.