Pistoia Volley La Fenice conferma 4 giocatrici per la B2

Il poker di conferme. Partito in ritardo, il Pistoia Volley La Fenice sta tentando di recuperare il terreno perduto e, soprattutto, sta confermando la propria voglia di serie B2 (a dispetto delle tante voci che lo vedevano interessato a venderne i diritti). La prima conferma della nuova stagione, che vedrà il club partecipare per il quinto anno consecutivo al campionato nazionale di serie B2, è capitan Alice Massaro. Classe 1993, ruolo centrale, difenderà i colori fuxia blu per il sesto anno di fila, mettendo a disposizione del gruppo esperienza e professionalità. Seconda conferma, Marta Mantellassi. Atleta del ’96, attaccante, sarà la sua sesta stagione in casa-La Fenice: fondamentale per dare stabilità alla seconda linea fuxia blu ed esempio di dedizione per le giovani che si affacceranno alla prima squadra. La terza conferma riguarda un elemento giovane: la neo 18enne (li ha compiuti in questi giorni: auguri) Vittoria Betti. Classe 2005, alzatrice, è uno dei gioielli provenienti dal vivaio, in pianta stabile in prima squadra da quattro stagioni. Nonostante la giovane età, si è saputa guadagnare un posto da titolare nell’ultima stagione ed è pronta a continuare il suo percorso di crescita a Pistoia. Quarta e ultima conferma, Martina Gaggioli, anch’ella un prodotto del vivaio fenicino. Classe 2003, centrale, dopo l’ottima annata scorsa, che l’ha vista dare un apporto significativo in più di un’occasione, è pronta a fare il definitivo salto di qualità grazie al suo carattere combattivo.

Gianluca Barni