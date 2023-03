Pistoia verso la fase a orologio Ecco quando giocherà in casa

In attesa delle ultime sfide di regular season che attendono il Pistoia Basket, la Lega Nazionale Pallacanestro ha ufficializzato alcuni dettagli sulla fase a orologio. Specificatamente, per quanto riguarda la Gtg, si ricorda che accedono al gruppo Giallo le prime 3 squadre del girone Verde e Rosso al termine della prima fase (26 marzo). La classifica iniziale viene determinata dagli esiti degli scontri diretti della prima fase: Pistoia, come noto, al momento ha due punti, che diventeranno quattro in caso di successo su Cento mercoledì prossimo. Ogni squadra giocherà 6 gare (3 andata, 3 ritorno) con le squadre dell’altro girone: Pistoia sarà di scena al PalaCarrara per prima (2 aprile), terza (16 aprile) e quinta giornata (30 aprile), fuori per seconda (9 aprile), quarta (23 aprile) e sesta (7 maggio). Al termine, la classifica assegnerà alle squadre il ranking 1-6 posizionandole sui due tabelloni playoff: Oro con la prima classificata, che è testa di serie numero 1, ed Argento, dove la seconda classificata è testa di serie numero 1. A risolvere le eventuali situazioni di parità sarà considerato il quoziente canestri, in caso di arrivo a due; o classifica avulsa, se a tre o più squadre. Le sei squadre avranno tutte il fattore campo nei quarti. Nel caso in cui le conquistino, le prime quattro anche in semifinale.