Pistoia va a caccia del colpaccio "Vogliamo subito la semifinale"

Una Giorgio Tesi Group solida, attenta e più cinica, è questo ciò che ha chiesto ai suoi Nicola Brienza per gara tre di questa sera al PalaBanca contro Piacenza (ore 20.30). Non che Pistoia non lo sia stata finora, ma lo ha fatto a sprazzi, regalando qua e là durante le due partite qualcosa di troppo agli avversari. Se i biancorossi vogliono chiudere subito i conti, e l’intenzione è proprio questa, non dovranno concedere niente fino dalla palla a due indirizzando subito la partita sui binari a loro più congeniali. Un approccio come quello avuto in gara uno è da evitare così come la partenza in gara due, perché trovarsi a dover rincorrere non è mai una posizione facile. Soprattutto considerando di fronte troveranno una squadra che, di contro, ha tutte le intenzioni di allungare la serie (eventuale gara quattro sabato sera, ndr) e sa che stasera si giocherà la sua ultima chance. "A Piacenza ci vorrà la migliore Pistoia per vincere – ha detto coach Brienza a fine gara due –. Loro faranno di tutto per alzare il tono a livello fisico e se noi non riusciremo a contrastarli faremo una grande fatica. Mi aspetto una gara complicata dove noi non potremo regalare niente, per questo ci vorrà maggiore solidità e attenzione".

Quello che potrà essere il filo conduttore della gara si può intuire tenendo conto delle prime due partite in cui Pistoia soprattutto in attacco ha fatto leva sulla sua batteria di lunghi sfruttando una maggiore fisicità e peso. Piacenza sotto questo punto di vista ha poche armi per poter controbattere se non affidarsi a difese tattiche, visto che non può contare su un centro di ruolo. E allora è proprio qui che Pistoia dovrà insistere e provare a mettere in difficoltà gli avversari. Lunghi che possono trovare il canestro o che possono mettere in ritmo i tiratori scaricando fuori ma soprattutto sarà importante la loro presenza in difesa visto che in gara due la Giorgio Tesi Group ha perso la lotta al rimbalzo e questo è uno degli aspetti che devono per forza essere migliorati.

Pistoia predilige giocare in velocità e prendere i rimbalzi agevola e non poco così come evitare di concedere secondi tiri agli avversari. Questo è un altro aspetto da tenere in grande attenzione perché è vero che fino ad ora le percentuali al tiro di Piacenza non sono state esaltanti ma è altrettanto vero che parliamo di una squadra che fa proprio del tiro dalla lunga distanza una delle sue armi migliori, Piacenza tira molto più da tre punti che non da due, per cui Pistoia dovrà evitare di far entrare in ritmo i tiratori avversari e fare attenzione dal perimetro. I biancorossi in gara due hanno compiuto un passo in avanti rispetto alla prima partita e questo è già un buon segno al pari di una condizione che sembra essere migliore rispetto a quella di Piacenza che a causa di assenze importanti ha le rotazioni ridotte e anche sotto questo aspetto Pistoia può avere un vantaggio da poter sfruttare.

Maurizio Innocenti