Pistoia sta scoprendo un vero girone di ferro

Rabbia, rammarico, delusione e tutto ciò che si vuole, sentimenti normali dopo una sconfitta: non si è mai visto nessuno fare salti di gioia dopo aver perso, ma una volta smaltiti questi pensieri la Giorgio Tesi Group Pistoia non deve stare lì a fasciarsi la testa più di tanto. I biancorossi nelle prime due giornate del girone giallo hanno affrontato Cantù e Cremona, hanno giocato le loro partite, sono stati nel match fino alla fine e sono usciti a testa alta. In pratica hanno fatto il massimo, perché gli avversari sono stati più forti e lo sono stati perché hanno società e squadre più attrezzate e realmente costruite per provare a fare il salto di categoria. Abbiamo visto la qualità e la profondità dei roster di Cantù e Cremona, la possibilità di variare i quintetti conservando sempre alta l’intensità, poter giocare una pallacanestro dura e aggressiva perché i falli non sono un problema visto i tanti giocatori a disposizione. Stesso spartito di Treviglio, prossima avversaria di domenica (palla a due ore 18) al PalaCarrara.

Pistoia invece tutto questo non ce l’ha. La squadra ha un grande cuore, buona qualità, tanta voglia di lottare, gioca una pallacanestro funzionale, ma alla lunga le differenze di cui sopra vengono fuori ed è per questo che non c’è da rammaricarsi più di tanto perché lo sport è questo niente di più, niente di meno. La Giorgio Tesi Group ha fatto e continua a fare una grande stagione andando per oltre i propri limiti e siamo certi che anche ai play off la squadra darà filo da torcere a chiunque. Guardando l’attuale classifica del girone giallo, play off che con tutta probabilità, a meno di qualche miracolo, Pistoia inizierà dal quintosesto posto e quindi con la certezza di avere il fattore campo a favore solo nei quarti di finale.

In testa ci sono Forlì, Cantù e Treviglio con 8 punti, Cremona con 6, Cento con 4 e Pistoia con 2. E’ vero che mancano ancora quattro partite da giocare, ma per i biancorossi pensare di riuscire a scalare più di un posto in classifica è realmente difficile se non impossibile. Se dovesse finire così andrebbe ugualmente bene e ci sarebbe comunque da fare i complimenti alla squadra ed a tutto lo staff per il risultato raggiunto. Intanto Angelo Del Chiaro è pronto a tornare in campo e se non in queste partite della fase ad orologio, sicuramente sarà al meglio per i play off con Pistoia che avrà un giocatore in più e quindi la possibilità di allungare le rotazioni e avere qualche arma in più da potersi giocare.

Maurizio Innocenti