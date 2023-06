Pistoia sogna A Torino il primo match-point

La Giorgio Tesi Group questa sera in gara 3 a Torino (ore 20.45) ha la prima possibilità per chiudere i conti e volare in serie A1. Lo dice la matematica: i biancorossi sono in vantaggio per 2-0 e hanno bisogno di una sola vittoria per scrivere la parola fine su questa finale playoff. Al tempo stesso, il campo dice che non bisogna mai fare i conti senza l’oste. Pistoia nelle prime due partite ha vinto con merito dimostrando di avere qualcosa in più rispetto a Torino soprattutto a livello di solidità di squadra e di intensità difensiva ma guai a pensare che la strada sia in discesa. Ma la Reale Mutua ha battuto in semifinale Treviglio, una squadra sulla carta decisamente fuori categoria, e lo ha fatto giocando meglio vincendo per 3-1 la serie. E questo significa che la squadra di Franco Ciani ha dei valori importanti, primo fra tutti essere il migliore attacco del campionato. E’ vero che Pistoia sia in gara 1 che in gara 2 è riuscito a limitarlo, ma l’attenzione deve rimanere alta perché Torino i mezzi ce li ha eccome.

A questo va aggiunto che avrà dalla sua il fattore campo, altro elemento non di poco conto e soprattutto la consapevolezza di giocarsi tutto in una sera. Torino deve vincere per provare ad allungare la serie e quando una squadra si trova con le spalle al muro di solito riesce a scovare energie nascoste. Di contro Pistoia sa di essere vicina al traguardo, occorre un ultimo colpo di reni e giocherà con lo spirito di chi non vuole mettere tempo in mezzo. Al di là di quelle che sono le motivazioni dal punto di vista emozionale c’è poi la parte tecnica e qui si entra in un argomento di difficile interpretazione . E’ piuttosto evidente che Torino dovrà per forza cambiare qualcosa del suo gioco visto che quando fatto fino ad ora non è stato sufficiente per vincere e, ovviamente, quali accorgimenti tattici Franco Ciani intenderà prendere lo scopriremo solo una volta alzata la palla a due. Pistoia può partire dalla difesa che ha fatto la differenza nelle prime due sfide ma deve comunque trovare degli aggiustamenti in modo particolare in attacco dove i biancorossi hanno lasciato sul campo troppi canestri facili, troppi errori ai liberi e alcuni tiri in sottomano. Errori che in una serie così equilibrata e, almeno fino ad ora, a punteggio basso possono fare la differenza. Diciamo che ci sarà da aspettarsi una gara 3 non proprio in linea con le altre due partite in cui la capacità di leggere le situazioni in campo e sapere trovare i giusti adattamenti saranno dei fattori importanti.

Maurizio Innocenti