Pistoia si riconcilia col PalaCarrara

PISTOIA

73

CREMONA

68

GIORGIO TESI GROUP PISTOIA: Saccaggi 11, Copeland 14, Wheatle 5, Varnado 18, Magro 5, Della Rosa 5, Benetti 6, Del Chiaro 6, Allinei 3, Pollone n.e. Metsla n.e. All. Brienza.

VANOLI CREMONA: Caroti 23, Piccoli 3, Pecchia 4, Eboua 12, Pacher 13, Lacey 13, Alibegovic, Mobio, Ndzie, Vecchiola n.e. All. Cavina.

Parziali: 21-16; 37-37; 56-52. Arbitri: Vita, Miniati, Martellosio. Note: tiri da due Pistoia 1929, Cremona 3228. Tiri da tre Pistoia 719, Cremona 1228. Tiri liberi Pistoia 1421, Cremona 1420.

Bella vittoria, niente da dire. Bella e meritata, arrivata al termine di una partita tirata, intensa dove Pistoia ha dimostrato di avere qualcosa di più rispetto a Cremona in generale durante tutta la partita, ma soprattutto nei momenti decisivi. Unico rammarico per Pistoia è non essere riuscita a ribaltare la differenza canestri anche se a dire il vero i biancorossi ce l’avevano fatta, poi a 4 secondi dalla sirena un fischio che lascia forti perplessità regala a Cremona tre tiri liberi che chiudono il punteggio con uno scarto di 5 punti esattamente lo stesso dell’andata. In caso di arrivo a pari punti al quarto posto (Cremona dovrebbe perdere in casa con Cento e Pistoia vincere a Treviglio), si guarderà dunque la differenza canestri complessiva. Ma al momento l’ipotesi più accreditata è che i biancorossi chiudano al quinto posto del girone giallo (Cento è dietro a -2), incrociando l’ultima classificata del girone blu (al momento la Fortitudo, sconfitta da Piacenza nello scontro diretto).

Un primo tempo a giri alti, anzi, altissimi. Pistoia e Cremona non si risparmiano ed è subito una lotta senza quartiere dove le difese assumono il ruolo di protagoniste. Aggressiva, fisica quella di Pistoia, tattica quella di Cremona. Il risultato che viene fuori e che gli attacchi hanno vita dura e devono spesso tirare fuori il coniglio dal cilindro per trovare dei punti. La Giorgio Tesi approccia bene il match e parte forte portandosi sul più 11 a 2 minuti dalla fine del primo quarto, Cremona non ci sta e piazza un break di 8-0 e torna a meno 3 (17-14) e da lì in avanti è un viaggio a braccetto fino alla fine del secondo periodo. Pistoia e Cremona provano a superarsi in tutti i modi ma nessuna delle due piazza la spallata, quella dura che ti mette a terra anche perché, come detto, le difese tengono bene ed è difficile trovare spazi e varchi soprattutto è difficile in certi frangenti ragionare perché non c’è tempo e spazio, il gioco scorre veloce e c’è da farsi trovare pronti. Il secondo tempo scivola via sulla falsariga dei primi due quarti, difese sempre a fare la voce grossa, attacchi con seri problemi a trovare le soluzioni giuste e ritmi sempre molto alti. Pistoia dà la sensazione di essere mentalmente più dentro la partita giocando di squadra mentre Cremona si affida più a soluzioni estemporanee dei singoli che, soprattutto con Caroti, riescono a tenere botta almeno fino ai minuti finali quando proprio la maggiore lucidità e capacità della Gtg di leggere le situazioni in campo fanno pendere l’ago della bilancia dalla parte dei biancorossi che portano la barca in acque tranquille.

Maurizio Innocenti