Pistoia si prepara alla Effe Del Chiaro rivede il campo

Si avvicina il ritorno in campo della Giorgio Tesi Group Pistoia, impegnata domenica alle 18 al PalaCarrara con la Fortitudo (oggi alle 17 via alla prevendita al botteghino). Ma si avvicina anche il ritorno in campo di Angelo Del Chiaro: il pivot biancorosso, reduce da un brutto infortunio alla spalla, in questi giorni ha ricominciato un po’ di lavoro individuale sul parquet. Segno inequivocabile che il recupero del talentuoso pivot sta procedendo bene. "Il recupero sta andando bene, il percorso è nella direzione prefissata – conferma il preparatore atletico della Gtg, Luca Tasselli –. Da questa settimana ha iniziato a lavorare in campo, anche se in maniera individuale, ancora senza contatto ancora. E sta rispondendo molto bene alle sollecitazioni. Parallelamente – aggiunge – va avanti il percorso di rieducazione con il fisioterapista Leonardo Donati. I tempi del rientro dipenderanno dall’esito delle prossime visite – conclude – ma finora non ci sono stati intoppi". Dunque lecito attendersi che gradualmente il giocatore torni nei ranghi di coach Brienza, in un crescendo che dovrebbe restituirlo pienamente abile e arruolabile per l’inizio dei playoff.

A due giornate dal termine della prima fase del campionato, tre nel caso di Pistoia e Cento che devono recuperare una partita, gli scenari futuri sono già delineati. La partita decisiva per la posizione di partenza nel girone giallo è quella contro Cento di mercoledì 22 marzo al PalaCarrara. Entrambe (così come Forlì) sono già sicure di chiudere fra le prime tre, ma resta da capire quante vittorie negli scontri diretti si porteranno dietro nella seconda fase. Sia Pistoia che Cento ad oggi sono a quota due punti, i biancorossi hanno dalla loro un un successo contro Forlì (che partirà con sei punti), mentre Cento ha perso entrambe le sfide contro Forlì, ma ha battuto Pistoia nella gara d’andata. Situazione ancora da decidere almeno per quanto riguarda la terza piazza, nel girone Verde dove Cantù e Cremona sono già sicure di un posto nel girone Giallo mentre Treviglio ha quasi staccato il pass complice la sconfitta di Torino nel recupero con Agrigento. Per quanto riguarda i punti che le tre squadre si porteranno in dote molto dipenderà dell’esito del prossimo turno, che vede le sfide Cantù-Torino e Cremona-Treviglio. Cantù e Cremona si sono battute a vicenda. Cantù ha una situazione di 1-1 con Treviglio e ha espugnato il parquet di Torino, mentre la Vanoli è 0-2 con Torino e ha perso con Treviglio.

Maurizio Innocenti